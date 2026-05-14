Cuba Cuba: Empeora la crisis energética y hay protestas en las calles La situación energética cubana se agrava tras agotarse el combustible enviado por Rusia, mientras La Habana acusa a EEUU de ser responsable de las dificultades de la red eléctrica.

Video Departamento de Estado reitera su oferta de ayuda de $100 millones a Cuba

Cuba acusó el miércoles a Estados Unidos de la situación "particularmente tensa" de su red eléctrica, afectada por prolongados apagones, mientras que Washington ofreció de nuevo una ayuda de 100 millones de dólares para la isla.

El gobierno comunista asegura que la crisis energética es consecuencia de un bloqueo petrolero impuesto por el gobierno de Donald Trump desde inicios de año. Estados Unidos, en cambio, sostiene que la situación se debe a la mala gestión económica interna.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que para el miércoles se esperaba "un déficit de más de 2,000 megavatios", en el horario de máxima demanda en la noche.

Apagón masivo oscurece Cuba en medio de crisis energética

Cuba enfrentó el jueves 14 de mayo de 2026 un apagón masivo en su región oriental, según informó la empresa estatal Unión Eléctrica ( UNE). La falla ocurrió a las 06:09 (hora local) y afectó parcialmente el sistema eléctrico desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, impactando a siete de las quince provincias del país.

El incidente se produce en medio de la profunda crisis energética, agravada por la escasez de combustible y las restricciones derivadas del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos, lo que ha llevado a las autoridades a calificar la situación eléctrica como “ tensa”.

Crecen las protestas en La Habana por la crisis energética

También se registraron protestas en La Habana, donde múltiples grupos de manifestantes, en su mayoría pacíficos, salieron a las calles en distintos puntos de la ciudad. Los participantes expresaron su inconformidad por los constantes apagones, la falta de combustible y las dificultades cotidianas derivadas de la crisis.

Las manifestaciones, que se extendieron durante varias horas, se consideran las más significativas desde el inicio de la crisis energética en enero. Aunque en su mayoría transcurrieron sin violencia, reflejan un creciente malestar social ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

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Un reporte de la estatal Unión Eléctrica de Cuba de esta jornada indicó que la demanda estaría sobre los 3,250 megavatios, por lo que el 61% de la isla estará apagada en el horario pico —sobre las siete u ocho de la noche, cuando las personas cocinan o regresan a sus hogares.

Cuba, que perdió la asistencia petrolera venezolana tras la caída de Nicolás Maduro en enero, pudo recibir un petrolero ruso en abril que palió el déficit. Pero el agotamiento de ese embarque ha agudizado la crisis.

“La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse”, expresó Díaz-Canel.

El barco Anatoly Kolodkin de bandera rusa llegó a Cuba el 31 de marzo con 730,000 barriles de crudo y en los días posteriores fue descargado y refinado, reduciendo los apagones radicalmente, según constató The Associated Press.

Expertos y funcionarios dijeron que serviría para surtir unas dos semanas.

Fue el primer buque con petróleo que se atrevió a llegar a Cuba en cuatro meses. Una segunda embarcación rusa con petróleo se dirige a la isla, sin que las autoridades de ambos países hayan precisado dónde se encuentra en estos momentos ni cuándo se estima su llegada.

Trump dijo que estaba dispuesto a asfixiar a Cuba o incluso invadirla, presionando por un cambio en su modelo político.

La isla apenas produce el 40% del combustible que necesita para mover su economía.

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En tanto, el canciller Bruno Rodríguez salió este miércoles a responder a los reiterados comentarios de Trump y su secretario de Estado Marco Rubio sobre la isla y las amenazas de una escalada militar.

“Una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”, expresó Rodríguez.

¿Cuba después de Irán?

Las fricciones entre Washington y La Habana se han intensificado en las últimas semanas, aunque ambos países mantienen conversaciones. El 10 de abril se celebró una reunión de alto nivel diplomático en la capital cubana.

En un comunicado, el departamento de Estado reiteró este miércoles la oferta de ayuda a Cuba, sometida a duras sanciones estadounidenses desde 1962, bajo la condición de que la Iglesia católica la distribuya.

El jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, cuyos padres son de origen cubano, formuló inicialmente esa propuesta durante una reciente visita al Vaticano. Entonces aseguró que Cuba la había rechazado, lo que fue desmentido por el gobierno de la isla.

Desde la caída de Maduro, Washington aplica una política de máxima presión sobre la isla: Trump firmó a finales de enero un decreto que establece que la isla, situada a 90 millas dde las costas de Florida, representa una "amenaza excepcional" para Estados Unidos, y amenazó con represalias a cualquier país que quiera suministrar o vender petróleo a La Habana.

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"Sin recibir combustible"

En los últimos días, la situación del sistema eléctrico ha vuelto a ser crítica en la isla de 9.6 millones de habitantes, con apagones muy prolongados y una producción de electricidad en niveles mínimos.

Según cifras oficiales recopiladas por la AFP, el 65% del territorio cubano sufrió cortes simultáneos el martes.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo en la televisión estatal que "la situación es muy tensa, el calor sigue aumentando, el efecto del blqueo sí nos está haciendo mucho daño" porque "seguimos sin recibir combustible", señaló el ministro.

Para el presidente cubano, la "persecución energética" forma parte de "un plan perverso" de Washington que "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".

El miércoles, varias decenas de personas, en su mayoría mujeres, algunas golpeando cacerolas, protestaron contra los interminables apagones en San Miguel del Padrón, un barrio periférico de La Habana, relató una residente del lugar a la AFP.

No obstante, el país sigue "en pie" y "no es un estado fallido", añadió Díaz-Canel, al aludir a una expresión utilizada el martes por Trump. El mandatario anticipó que Estados Unidos va a "hablar" con Cuba.

Casi un día sin electricidad

La Habana registra cortes de electricidad que superan las 19 horas diarias, mientras que en varias provincias los apagones se extienden durante jornadas completas.

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La mayoría de los cubanos pasa más tiempo sin el servicio electricidad.

La producción de electricidad en la isla depende en gran parte de siete centrales térmicas envejecidas que sufren fallos frecuentes o deben ser detenidas por mantenimiento. El país produce unos 40,000 barriles diarios de crudo pesado, destinados a estas centrales térmicas.

A estas se suma una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado y actualmente inoperantes por falta de combustible.

Desde finales de 2024, la isla ha sufrido siete apagones generalizados, incluidos dos en marzo de este año.