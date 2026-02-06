Venezuela ¿Cuándo podrían quedar en libertad los presos políticos de Venezuela? Esto promete el gobierno sobre aprobación de ley de amnistía El jefe del Parlamento venezolano prometió a familiares de presos políticos detenidos que la próxima semana se aprobará la Ley de Amnistía promovida por su hermana y presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El presidente del Parlamento venezolano afirmó este viernes 6 de febrero 2026, que la amnistía general propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez será aprobada la próxima semana, y prometió a familiares de presos políticos su inmediata excarcelación.

Rodríguez gobierna de forma interina bajo presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Los diputados de la Asamblea Nacional votaron a favor de esta histórica ley —que abarca las casi tres décadas del chavismo— en el primero de los dos debates reglamentarios apenas el pasado jueves.

Pero en esa discusión el jefe del Legislativo, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta— dijo a los diputados a cargo de gestionar el desarrollo de la ley que se necesitaba "celeridad" porque " no tenemos mucho tiempo", sin aclarar a qué se refería.



El gobierno encargado ha respondido a la intensa presión de Washington cumpliendo con los requerimientos de la administración Trump en materia petrolera, política y diplomática, en medio de amenazas de la Casa Blanca a Delcy Rodríguez

¿Cuándo se aprobará la ley de amnistía en Venezuela que dará libertad a los presos políticos?

Un borrador del texto al que accedió la AFP precisó que beneficiará a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio", delitos que fueron imputados por años a presos políticos.

" Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido", dijo Jorge Rodríguez durante un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas a las afueras de unos calabozos de la Policía Nacional en Caracas.

Ya aprobamos la ley ayer (jueves), luego el martes hay que darle la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva", añadió. "Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos

"Voto de confianza"

Rodríguez es el hermano de la presidenta encargada y primero en la línea de sucesión constitucional.

Los familiares de los presos políticos en vigilia frente a la sede policial lo rodearon mientras clamaban libertad para los detenidos.

" Ayúdame a sacar a mi familiar de ahí, por favor", le decía una mujer. "Los vamos a sacar a todos", les respondió mientras abrazaba a otra familiar.

"Le dije que por favor lo hiciera por mis hijos, por mí, por todos los presos políticos, que hay muchas madres sufriendo", dijo a la AFP Nancy Plaza, que tiene a su esposo detenido en la dependencia policial conocida como Zona 7. "Necesitamos que lo liberen".

"Le voy a creer que él va a cumplir su promesa", añadió.

Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso de excarcelaciones, que ha avanzado muy lentamente. Desde entonces, la ONG Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos

al 5 de febrero.

"Esperamos el martes con muchas ansias", indicó por su parte Alida Andrade, que tiene a su hija detenida en la cárcel del Rodeo 1, en las afueras de Caracas. " Hay que tener paciencia, pero confiando en Dios y dándoles el voto de confianza a ellos de nuevo para que ellos cumplan con su promesa".

"Manto de impunidad"

El hijo de Maduro, el diputado Nicolás Maduro Guerra, encabezó una reunión con un grupo de juristas en el Palacio Legislativo, dentro del proceso de consulta pública de la ley, una etapa posterior a la aprobación en primera lectura.

"Vamos a recoger rápidamente este fin de semana los comentarios, las propuestas, las críticas constructivas, las soluciones para incorporarlo en la ley de amnistía", dijo 'Nicolasito', como se le conoce coloquialmente, al término de la reunión.

" Es necesario avanzar esta ley para avanzar en la reconciliación, avanzar en el perdón", añadió. "Los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar".

Juan Carlos Apitz, decano de la facultad de Derecho de la mayor universidad del país, dijo estar complacido del contenido que pudo revisar de la ley y destacó un " honesto ánimo de rectificación".

"Hicimos aportes para que el contenido de esa ley se enriquezca", señaló el jurista de la Universidad Central de Venezuela (UCV). " Tampoco puede esta ley de amnistía generar de alguna manera un manto de impunidad para aquellos que dispensaron torturas, tratos crueles e inhumanos".

La Constitución ya prohíbe amnistiar crímenes de lesa humanidad. El proyecto de ley en discusión expresa que "quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas".

El proyecto de ley también contempla la revocatoria de las inhabilitaciones políticas, una medida administrativa empleada por el chavismo durante años para sacar de competencia a rivales opositores que podían amenazarlos en las urnas.