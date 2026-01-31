Jeffrey Epstein Exfuncionarios del chavismo, un líder opositor y empresarios venezolanos mencionados en los archivos de Epstein La publicación de un nuevo lote de documentos de los archivos Epstein el pasado viernes por parte del Departamento de Justicia reveló un par de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y el empresario venezolano Francisco D'Agostino, donde sugiere a una serie de funcionarios del gobierno chavista, empresarios y un político opositor venezolano para que se reunieran con Epstein en Caracas.

Los archivos de Jeffrey Epstein siguen revelando nombres de figuras políticas o empresariales que pudieron haber tenido algún tipo de relación con el fallecido delincuente sexual.

La divulgación de un nuevo lote de documentos de Epstein por parte del Departamento de Justicia reveló un par de correos electrónicos entre Jeffrey Epstein y el empresario venezolano Francisco D'Agostino, donde se sugiere una serie de funcionarios del gobierno chavista, empresarios y un político opositor venezolano para que se reunieran con Epstein en Caracas.

D'Agostino le dice a Epstein que los nombres mencionados son "una idea...de las personas más importantes en el país, tanto en el gobierno como en el sector privado, de personas influyentes y tomadoras de decisiones".

En el primer correo electrónico, fechado el lunes 22 de octubre de 2012 a las 10:15 AM, Epstein le solicita a D'Agostino si podría darle una "idea aproximada de un itinerario para Caracas, de dos días y una noche", para ser organizado por su equipo.

La respuesta de D'Agostino, vía correo eléctronico, llegó el mismo día a las 10:40 PM. El mensaje indica: "¡Hola Jeffrey! Mi idea es que te reúnas con Baldo Sansó, asesor financiero de Pdvsa [la petrolera estatal venezolana] (también cuñado de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa)".

Sansó se mantuvo cerca del poder con el chavismo durante la década en que el entonces todopoderoso Ramírez dirigió Pdvsa, fue ministro de Petróleo y se convirtió en el jefe de la política económica, durante el gobierno de Hugo Chávez. Posteriormente, tras el distanciamiento de Ramírez con Nicolás Maduro, se convirtieron en objetivos políticos del gobierno del recientemente derrocado mandatario venezolano.

Y en 2022, Ramírez y Sansó fueron acusados por el gobierno venezolano de participar en un desfalco de miles de millones de dólares dentro de Pdvsa, y pesa sobre ellos una orden de extradición.

D'Agostino luego menciona a Epstein el nombre del "general Alejandro Andrade, jefe de las finanzas y la tesorería del gobierno venezolano y también uno de los más cercanos amigos del [fallecido expresidente Hugo] Chávez", y a "Jorge Hernández, uno de los más cercanos amigos de Chávez".

Una investigación de la ONG Transparencia Venezuela de finales de 2023 indica que la justicia de EEUU ha incautado por casos de corrupción 93 bienes que pertenecían a Alejandro Andrade, incluyendo relojes, caballos, vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo.

"Andrade se declaró culpable de participar como tesorero de la Nación en un esquema de sobornos por más de 1,000 millones, fue sentenciado a 10 años de cárcel en 2018, pero logró rebajar 65% de su condena al colaborar con la justicia y está en libertad desde febrero de 2022", indica Transparencia Venezuela.

Políticos opositores y empresarios venezolanos

D'Agostino también propone un encuentro con "Henry Ramos Allup, líder de la oposición (también mi cuñado)".

Ramos Allup, secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática, ha sido uno de los principales líderes opositores al chavismo, con aspiraciones para ser candidato presidencial y presidente del Poder Legislativo venezolano en 2016.

Después menciona a "Alejandro Betancourt, propietario de Derwick And Associates. Él es muy interesante porque solo tiene 34 años de edad y tiene más de 3,000 millones de dólares en contratos con el gobierno venezolano...un chico muy muy interesante".

Betancourt fue acusado en Venezuela por el Fiscal General del gobierno de Maduro en 2017 de haber participado en un desfalco de casi 5,000 millones de dólares a la petrolera Pdvsa. En EEUU es nombrado dentro del esquema Money Flight, que habría defraudado 1,200 millones de dólares también a Pdvsa, según datos de Transparencia Venezuela.

Otro nombre resaltante entre las sugerencias para reunirse con Epstein es el del empresario Oswaldo Cisneros, fallecido en 2020, entonces dueño de la empresa telefónica Digitel y "probablemente el venezolano más rico", indica D' Agostino.

También se sugiere el nombre de "Eduardo Stigol, presidente y accionista de intercable (la empresa de TV por cable de la que hablamos)", al banquero José María Nogueroles, a quien D'Agostino describe como "el dueño de BCN, el banco que queremos comprar", y a lo que añade que "quizás un banquero más" podría sumarse a la lista.

Y también surge el nombre de Yuchi Cen, "representante del gobierno chino en Venezuela, a cargo de todos los acuerdos bilaterales".

Francisco D'Agostino también le informa que su padre, Franco, se unirá al grupo. "Tiene muchas influencias y fue clave en las elecciones de [los expresidentes venezolanos] Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez. Actualmente tiene la licencia para la única empresa de alojamiento de internet en Venezuela. ¡Y es muy divertido!"

Respuesta de Tisch sobre su relación con Epstein

Los documentos de Epstein también incluyeron el nombre de Steve Tisch, productor de cine y copropietario de los Giants de Nueva York de la NFL.

Tisch dijo que conocía a Epstein, pero negó haber viajado a su isla, después de que su nombre fuera mencionado más de 400 veces en archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes.

"Tuvimos una breve asociación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, discutimos sobre películas, filantropía e inversiones. No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme asociado", expresó Tisch en un comunicado proporcionado por el equipo de la NFL.

Según correos electrónicos que estaban entre los tres millones de páginas de documentos, Epstein conectó a Tisch con numerosas mujeres. Tisch, de 76 años, nunca fue acusado de ningún delito relacionado con la investigación.

Tisch ganó un Premio de la Academia en 1994 por producir "Forrest Gump" y es presidente y vicepresidente ejecutivo de los Giants. Ha estado involucrado con el equipo desde que su padre, Preston Tisch, compró el 50% en 1991 a la familia Mara.

Los documentos de Epstein fueron divulgados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la ley promulgada después de meses de presión pública y política que requiere que el gobierno abra sus archivos sobre el difunto financiero y su confidente y exnovia, Ghislaine Maxwell.

Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual.