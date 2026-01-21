Venezuela Trump invita a EEUU a Delcy Rodríguez; sería la primera visita de un mandatario venezolano en 36 años Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de Venezuela de forma interina tras la caída de Nicolás Maduro, será invitada a Washington, informó la Casa Blanca.

Video Venezuela ha recibido 300 mdd por pacto de venta de petróleo a EEUU

El presidente Donald Trump invitará a Washington a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro por la incursión militar estadounidense el 3 de enero, informó la Casa Blanca.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y está sancionada por Estados Unidos.

Washington informó este miércoles 21 de enero 2026, que está prevista la visita de Rodríguez, aunque no se tiene fecha: " Nada ha sido agendado", indicó.

Primera presidenta de Venezuela en visitar EEUU en 36 años

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.

Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados



Trump dijo en el Foro de Davos que "los líderes del país han sido muy listos", en referencia a Rodríguez. "Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados".

El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como " formidable" y había asegurado que con ella "todo anda muy bien".

La nueva presidenta suscribió acuerdos petroleros y accedió a liberar presos políticos, en medio de discusiones para reanudar las relaciones diplomáticas rotas desde 2019.

Los detenidos políticos en las cárceles del chavismo rondaban las mil personas, y tras dos semanas de lentas excarcelaciones y trabas burocráticas, restan casi 800 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

"Esperamos con fe y esperanza mientras trabajamos para que Javier (Tarazona) salga pronto", afirmó Rafael Tarazona, hermano de este activista de derechos humanos, uno de los presos políticos más conocidos, detenido en julio de 2021.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció por su parte que Venezuela mantiene " centros de detención clandestinos".

¿Un giro de supervivencia?

El último presidente venezolano que viajó a Estados Unidos para una reunión oficial con un presidente estadounidense se remonta a 1990, cuando Carlos Andrés Pérez se reunió con George H. W. Bush.

El viraje al socialismo propuesto por Hugo Chávez (1999-2013) enfrió después las relaciones, que rápidamente se volvieron conflictivas.

Investida el 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, Rodríguez hizo numerosas concesiones bajo presión de Estados Unidos. Trump no dudó en amenazarla con un nuevo ataque si no respondía positivamente a sus demandas, y dijo que su gobierno está al mando en Venezuela.

La mandataria, por su parte, apartó a Alex Saab, señalado de testaferro de Maduro, del organismo encargado de captar inversiones internacionales en medio de los planes de Trump para que grandes petroleras estadounidenses vuelvan a operar en el país. Hoy solo lo hace Chevron.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) puso no obstante en duda este miércoles la posibilidad de que la producción petrolera en el país pueda volver a sus niveles históricos, recordando que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer.

Rodríguez anunció el martes el ingreso de los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano, que por demanda de Washington solo podrá ser vendido mediante Estados Unidos, con el control del gobierno federal.

Estas medidas han sido aceptadas por el gobierno de Rodríguez, quien durante décadas tuvo altos cargos en los gobiernos de Chávez y Maduro, pero que ahora cede a las presiones de Trump.

Las divisas son vitales para la economía venezolana. Y desde 2018, el dólar se convirtió en la moneda de facto en un contexto de grave crisis económica. Pero a Venezuela le cuesta obtener divisas al tener una economía reducida y en crisis por años de malas políticas públicas del chavismo, a lo que se sumaron las sanciones petroleras de EEUU desde 2019.

Trump busca evitar errores

El partido de Maduro protesta en paralelo contra el "secuestro" del gobernante depuesto y su esposa, Cilia Flores.

El politólogo Benigno Alarcón explicó que Trump busca no repetir "errores" pasados como en Irak, donde Estados Unidos eliminó a los miembros del partido de Sadam Huseín del gobierno y se encontró con un país ingobernable.

El chavismo controla hoy todos los poderes públicos. "Siempre van a estar allí, aunque son una minoría", dijo a la AFP. "El problema básicamente es que tú tengas unas instituciones que respondan al Estado y no a una facción".

Trump mantiene en paralelo un frente abierto con la oposición. Dijo el martes que quería "involucrar" a la jefa de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la gestión del país.