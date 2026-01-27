Venezuela EEUU da los primeros pasos para eventual reapertura de embajada en Venezuela tras 7 años cerrada La administración Trump informó al Congreso que está dando los primeros pasos para reabrir la embajada estadounidense en Venezuela tras casi 7 años de cierre.

La administración Trump informó al Congreso que está dando los primeros pasos para reabrir la embajada estadounidense en Venezuela, cerrada desde 2019, mientras explora la posibilidad de restablecer las relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En una notificación a los legisladores fechada el lunes y obtenida por The Associated Press el martes, el Departamento de Estado dijo que estaba enviando un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas "selectas".

"Les escribimos para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por etapas para reanudar potencialmente las operaciones de la embajada en Caracas", dijo el departamento en cartas separadas pero idénticas enviadas a 10 comités de la Cámara de Diputados y el Senado.

La notificación, enviada al Capitolio solo dos días antes de que el secretario de Estado Marco Rubio testifique sobre Venezuela ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, decía que el personal viviría y trabajaría en unas instalaciones temporales mientras se acondiciona el complejo actual de la embajada.

Se trata de la primera notificación formal de la intención de la administración de reabrir la embajada en Caracas. Esta medida sería clave para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se rompieron en marzo de 2019, cuando se cerró la embajada.

La administración Trump lleva adelante una agenda política y económica con Venezuela, donde la producción petrolera venezolana es clave, y en la que, según Washington, están tutelando las decisiones del gobierno de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez.

Sin embargo, para ello sería necesario que Estados Unidos revocara su decisión de reconocer al Parlamento venezolano elegido en 2015 como gobierno legítimo.

Las relaciones diplomáticas formales entre ambos países se rompieron a principios de 2019, cuando Washington reconoció al entonces presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, opositor a Maduro, como presidente encargado de Venezuela, desconociendo el proceso electoral de 2018 que nombró al depuesto mandatario como presidente.

La Casa Blanca ha insistido en que Maduro ocupaba ilegítimamente el poder en Venezuela.

El Departamento de Estado ya nombró a una Encargada de Negocios para Venezuela

Rodríguez dijo el martes que su gobierno y la administración Trump "han establecido canales de comunicación respetuosos y corteses" desde el 3 de enero, cuando Maduro fue capturado.

No se refirió a los primeros pasos del gobierno estadounidense para reabrir posiblemente su embajada, pero durante sus declaraciones televisadas desde una visita a un hospital público, Rodríguez dijo que está trabajando con el presidente Donald Trump y Rubio para establecer "una agenda de trabajo".

Poco después de la operación militar que derrocó a Maduro, un pequeño equipo de la Unidad de Asuntos de Venezuela de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, viajó a Caracas para realizar un estudio inicial y evaluar las perspectivas de reapertura de la embajada.

La semana pasada, el departamento nombró a una diplomática de carrera estadounidense con sede en Bogotá para que se desempeñara como encargado de negocios para Venezuela. En su notificación, el departamento indicó que la primera fase consistiría en el despliegue ampliado de personal temporal en Caracas.

Estos diplomáticos realizarían "funciones selectas" limitadas, entre ellas la seguridad y la gestión en la primera fase, pero ampliarían gradualmente su trabajo "para incluir funciones consulares, políticas, económicas, de gestión, de seguridad y de diplomacia pública". Además, la Unidad de Asuntos de Venezuela, actualmente ubicada en Bogotá, se trasladaría a Caracas.