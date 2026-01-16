Venezuela Director de la CIA, uno de los funcionarios de alto rango de Trump, se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas El director de la CIA, John Ratcliffe, uno de los funcionario de más alto rango de la administración Trump, se reunió sorpresivamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Video Si voy a Washington, “iré de pie, caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez

El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en Caracas sorpresivamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Se trata unos de los funcionarios de alto rango de la administración Trump que visita el país tras la incursión estadounidense que capturó al exmandatario Nicolás Maduro.

La reunión duró dos horas, según un funcionario del Gobierno estadounidense que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y que habló el viernes bajo condición de anonimato.

El funcionario dijo que el encuentro se produjo a instancias del presidente Donald Trump y tenía por objeto demostrar el deseo de Estados Unidos de mejorar las relaciones con Venezuela. Dicha reunión se realizó ayer, el mismo día que la líder de la oposición venezolana María Corina Machado entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz a Trump en la Casa Blanca.

Es probable que la visita de Ratcliffe se considere otra señal de la voluntad de Trump de trabajar con Rodríguez, que había sido la segunda al mando de Maduro hasta la audaz operación militar estadounidense de hace dos semanas que lo llevó a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de tráfico de drogas.

La visita, en la que participó un pequeño equipo de funcionarios estadounidenses y que fue dada a conocer por primera vez por The New York Times, tenía como objetivo sentar las bases para una mayor cooperación entre la administración Trump y los nuevos líderes de Venezuela, dijo el funcionario.

Ratcliffe discutió la posible colaboración económica entre los dos países y advirtió que Venezuela no puede volver a permitir la presencia de adversarios estadounidenses, incluidos los narcotraficantes, dijo el funcionario.

La CIA, ¿de enemigo a aliado?

La CIA desempeñó un papel clave en la operación para detener a Maduro, proporcionando un apoyo crucial en materia de inteligencia, así como organizando un ataque con drones contra un muelle utilizado por los cárteles, según han declarado funcionarios estadounidenses.

La recepción del director de la CIA es un giro trascendental dentro de la retórica del gobierno chavista, que durante décadas ha criticado a la agencia estadounidense como injerencista, acusándola de conspiraciones en su contra.

Un día después de la visita de Ratcliffe a Caracas, Machado declaró a los periodistas en Washington que estaba "profundamente, profundamente convencida de que tendremos una transición ordenada" hacia la democracia en su país.

Machado dijo que rechazaba la idea de que Trump hubiera optado por trabajar con Rodríguez en lugar de con su movimiento opositor, que ganó las elecciones presidenciales de 2024, según la mayoría de la comunidad internacional, pero cuyo resultado no fue respetado por Maduro.

La conversación con el jefe de la CIA se une al pedido de Rodríguez ante el Parlamento venezolano de abrir la crucial industria petrolera estatal a más inversión extranjera, tras el compromiso del Gobierno de Trump de supervisar las ventas de crudo venezolano.

Trump ha suscitado dudas sobre su compromiso declarado de respaldar el régimen democrático en Venezuela, al no dar un calendario sobre cuándo podrían celebrarse las elecciones. A su vez, Machado se esforzó el viernes, cuando se le presionó, por evitar dar detalles sobre sus planes de regresar a su país o sobre cuándo podrían celebrarse las elecciones.