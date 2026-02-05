Venezuela Asamblea de Venezuela discute Ley de Amnistía: ¿A qué presos políticos podría beneficiar? La Asamblea Nacional venezolana inició este jueves la discusión de una ley de Amnistía "para la convivencia democrática", que abarca los 27 años de chavismo y excluirá "las violaciones graves" a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

El Parlamento de Venezuela debate desde este jueves 5 de febrero 2026, una ley de amnistía que abarca los 27 años del chavismo y excluirá las "violaciones graves" a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La "Ley de amnistía para la convivencia democrática" es una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, y que ha cedido a las exigencias de la administración Trump, que la amenazó con un destino similar al del derrocado Maduro.

El debate sobre el proyecto de ley se inició después del mediodía en la sede del Parlamento en Caracas, y aborda el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.

Tras una discusión de casi dos horas, la propuesta fue aprobada en primera discusión, y será ahora sometido a consultas con distintos sectores políticos del país.

¿A quiénes contempla la ley de amnistía?

El proyecto de Ley, revisado por la AFP, abarca a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio". Se trata de delitos que fueron imputados normalmente a presos políticos durante estos años. Va también desde la sublevación hasta los castigos por un mensaje en redes sociales o servicio de mensajería.

"Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación", dice el texto de justificación legislativa.



"Quedan excluidos de sus beneficios" delitos como "las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas", añadió.

La exclusión en todo caso responde —según el texto— a un "estricto acatamiento" de la Constitución venezolana, que ya prohíbe contemplar este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.

El proyecto de ley también contempla la revocatoria de las inhabilitaciones políticas, una medida administrativa empleada por el chavismo durante años para sacar de competencia a rivales opositores que podían amenazarlos en las urnas.

Esta medida beneficiaría, por ejemplo, a la líder opositora y nobel de la Paz María Corina Machado, quien fue excluida de enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, lo que obligó a la coalición opositora a presentar un cándidato improvisado, el desconocido diplomático Edmundo González Urrutia que luego derrotó a Maduro en los comicios, pero su victoria no fue reconocida por el ente electoral dominado por el chavismo.

La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.

"Justicia" y "convivencia"

"La amnistía es el marco que va a servir para que no se repita lo que ocurrió en el pasado y para que el pasado no sirva para detener o frenar procesos de transición", explicó a la AFP Alfredo Romero, director de Foro Penal, ONG que presta servicios legales a presos políticos.

Un proceso de reconciliación, de transición, no puede ser un proceso de persecución contra aquellos que manejaban el poder previamente



La ley incluye hechos como el fallido golpe al fallecido presidente Hugo Chávez en 2002, la huelga petrolera de ese mismo año o los distintos ciclos de protestas desde 2004 a 2024. Ampara asimismo "infracciones" de jueces, fiscales y otros funcionarios.

El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral.

"La amnistía general propuesta busca la justicia y la convivencia entre los venezolanos", indicó el texto de justificación, que apuesta por "la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad".

El debate llega al Parlamento en paralelo a un nuevo proceso de diálogo político entre el gobierno y una fracción de la oposición distanciada del ala que lidera la nobel de la Paz, María Corina Machado.

Durante la discusión, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del encarcelado Nicolás Maduro, afirmó que "Venezuela no aguanta una venganza más", e hizo llamados para que el país se enrute hacia la reconciliación.

Asimismo, el presidente del Parlamento , Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta Delcy Rodríguez— pidió perdón el jueves a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas. Con una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez y un crucifijo en mano, dijo:

Pedimos perdón y tenemos que perdonar también (...) . Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos



Además, Jorge Rodríguez dijo a los diputados encargados de redactar la ley que "no tenemos mucho tiempo. Celeridad debe ser nuestra divisa".

Otros procesos de negociación fracasaron en el pasado. Una fuente que estuvo en la primera reunión destacó un tono "menos arrogante" en el chavismo ante la presión de Estados Unidos, que habla de transición democrática. La oposición que participó en el encuentro quiere nuevas elecciones, aunque no las apura.

El ataque estadounidense que el 3 de enero llevó a la caída de Maduro incluyó un bombardeo a Caracas y otras regiones vecinas.

Delcy Rodríguez entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, además de impulsar la amnistía.

El proyecto de ley se presenta en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por la presidenta Rodríguez el 8 de enero.

Hasta este jueves han salido de la cárcel 383 presos políticos, según un balance de Foro Penal.

Sería la segunda amnistía durante el chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

