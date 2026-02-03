Noticias Trump anuncia que 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela se dirigen a Houston Además, a un mes de la captura de Nicolás Maduro, asegura que se lleva "muy bien" con los líderes en Venezuela



Video Estados Unidos otorgará nuevos permisos para la exploración de petróleo y gas en tierras federales

A un mes de la caída y captura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el mandatario estadounidense indicó que se lleva "muy, muy bien" con los líderes en Venezuela, en este caso, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien ha calificado de ser una "persona estupenda".

Hoy, después de la firma de la ley que puso fin al cierre del gobierno, Donald Trump anunció que 50 millones de barriles de petróleo se dirigen a Houston.

PUBLICIDAD

El pasado 26 de enero, el buque petrolero Gloria Maris, zarpó desde el Puerto José, Venezuela, con un millón de barriles de crudo pesado venezolano rumbo al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana.

Se trata del acuerdo de 50 millones de barriles de petróleo pactados entre Venezuela y Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.

Video Donald Trump firma la orden ejecutiva para imponer aranceles a México y Canadá



En tanto, aseguró que va a trabajar con ellos para combatir las organizaciones terroristas en Venezuela.

Trump busca que empresas de EEUU inviertan en Venezuela

Desde hace más de 20 años, la industria petrolera de Venezuela ha estado controlada por el Gobierno chavista luego de que se expropiaron empresas extranjeras como Exxon Mobil y ConocoPhillips. Chevron Corp es la única compañía estadounidense que tiene operaciones en Venezuela como socio de la empresa energética estatal PDVSA.