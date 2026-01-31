EE.UU. Jefa diplomática de EEUU llega a Venezuela tras 7 años de ruptura de relaciones Este sábado arribó a Caracas la nueva Encargada de Negocios de EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, dentro de la reactivación de la relación diplomática entre ambos países tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a principios de enero.

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llegó el sábado al país sudamericano, en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el derrocado Nicolás Maduro.

Maduro fue capturado por fuerzas militares estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital venezolana y otras regiones cercanas, y fue trasladado a una prisión en Nueva York junto con su esposa Cilia Flores, donde enfrentan cargos criminales por narcoterrorismo.

La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas donde están un grupo de los cientos de presos políticos que ha mantenido el chavismo.

La embajadora Laura F. Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como Encargada de Negocios.

Llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cerca de las 15H00 locales (14H00 ET), informó una fuente diplomática a la AFP. No hubo acceso a la prensa.

Maduro rompió relaciones con Washington en 2019, luego de que el primer gobierno de Trump desconociera la reelección del venezolano en 2018 y apoyara un fracasado proyecto de gobierno paralelo opositor encabezado por el entonces presidente del legislativo Juan Guaidó.

En ese mandato la administración Trump buscó asfixiar a Maduro con un embargo petrolero y otra batería de sanciones económicas, al tiempo que dio a Guaidó acceso a bienes congelados y el control de empresas venezolanas en el extranjero.

Trump perdió la reelección, Maduro perduró arreciando la represión y el control social en un país sumido en una crisis humanitaria, y Guaidó terminó en el exilio en Miami.

Trump sobre la sucesora de Maduro: "Formidable"

Washington tampoco reconoció el resultado de la segunda reelección de Maduro en 2024, que la oposición, liderada por la premio Nobel de la Paz María Corina Machado, denunció como un "robo".

Joe Biden era entonces presidente. Trump volvió a la Casa Blanca en 2025 y emprendió una cruzada contra el gobernante izquierdista, con un despliegue naval enorme en el Caribe que permitió su captura.

Tras la caída de Maduro, Rodríguez cambió el discurso "antiimperialista" de su antecesor al heredar el poder bajo presión de Washington: no quiere el mismo destino, como le advirtió el secretario de Estado, Marco Rubio.

La nueva relación en general ha sido buena. Rodríguez habla seguido con Rubio y Trump, que la ha calificado de "formidable".

La presidenta encargada venezolana impulsó una reforma petrolera que abre la industria a la inversión privada, con el objetivo de atraer capital estadounidense, y avanza con Trump para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, suspendidos igualmente en 2019.

También al mismo tiempo Trump ha conversado y recibió en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y principal rival del aparato chavista que aún ocupa el poder en Venezuela, María Corina Machado.

Rubio dijo el miércoles que esperaba restablecer pronto la relación con Caracas. En este sentido, altos diplomáticos estadounidenses viajaron el 9 de enero a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, entre ellos John McNamara, quien antecedió a Dogu.