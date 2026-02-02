Noticias Delcy Rodríguez se reúne con la jefa de la misión diplomática de EEUU y nombra al representante de Venezuela A casi un mes de la caída y detención de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela se reunió con Laura Dogu y nombró al representante de Venezuela en EEUU.

Video El Tribunal Supremo del régimen de Venezuela nombra a Delcy Rodríguez como "presidenta encargada"

Mañana se cumple un mes de la caída y detención de Nicolás Maduro, y a casi un mes, la presidenta encargada de Venezuela se reunió hoy con la jefa de la misión diplomática de EEUU.}

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este lunes, 2 de febrero 2026, a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, esto como parte del proceso de reanudación de las relaciones bilaterales, informó el ministro de Comunicación del país sudamericano.

Este encuentro en el Palacio de Miraflores se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica

Nombran al representante de Venezuela en EEUU

En tanto, Rodríguez, designó al excanciller Félix Plasencia como jefe de la representación de su país en Estados Unidos, como parte del proceso gradual de reanudación de relaciones, informó hoy el ministro de Exteriores.

Dicho nombramiento se dio luego de que terminó la reunión de Rodríguez con la embajadora estadounidense Laura Dogu, en Caracas.