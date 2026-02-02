Noticias

Delcy Rodríguez se reúne con la jefa de la misión diplomática de EEUU y nombra al representante de Venezuela

A casi un mes de la caída y detención de Nicolás Maduro, la presidenta encargada de Venezuela se reunió con Laura Dogu y nombró al representante de Venezuela en EEUU.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video El Tribunal Supremo del régimen de Venezuela nombra a Delcy Rodríguez como "presidenta encargada"

Mañana se cumple un mes de la caída y detención de Nicolás Maduro, y a casi un mes, la presidenta encargada de Venezuela se reunió hoy con la jefa de la misión diplomática de EEUU.}

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este lunes, 2 de febrero 2026, a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, esto como parte del proceso de reanudación de las relaciones bilaterales, informó el ministro de Comunicación del país sudamericano.

Este encuentro en el Palacio de Miraflores se ha realizado en el marco de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica

Más sobre Noticias

México dejará de enviarle petróleo a Cuba, afirma Trump, y asegura que ya hablan con gobernantes de la isla
2 mins

México dejará de enviarle petróleo a Cuba, afirma Trump, y asegura que ya hablan con gobernantes de la isla

América Latina
Frente frío avanza por Cuba: el malecón habanero sufre fuertes inundaciones
2 mins

Frente frío avanza por Cuba: el malecón habanero sufre fuertes inundaciones

América Latina
Mario Delgado, titular de SEP en México, reacciona a asesinato de su Tía y Prima en Ataque Armado
1 mins

Mario Delgado, titular de SEP en México, reacciona a asesinato de su Tía y Prima en Ataque Armado

América Latina
Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores
2 mins

Con su prohibición en México, los cárteles se afianzan en el jugoso negocio de los vapeadores

América Latina
Marco Rubio y Canciller mexicano hablan por teléfono y reiteran colaboración bilateral
2 mins

Marco Rubio y Canciller mexicano hablan por teléfono y reiteran colaboración bilateral

América Latina
Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela y el cierre del Helicoide
2 mins

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general para todos los presos políticos en Venezuela y el cierre del Helicoide

América Latina
¿México dejará de enviar petróleo a Cuba por aranceles de Trump? Esto respondió Sheinbaum
2 mins

¿México dejará de enviar petróleo a Cuba por aranceles de Trump? Esto respondió Sheinbaum

América Latina
¿Presidenta de México hablará con Donald Trump este jueves 29 de enero 2026?
1 mins

¿Presidenta de México hablará con Donald Trump este jueves 29 de enero 2026?

América Latina
Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México
1 mins

Secuestran a 10 trabajadores de una minera canadiense en Sinaloa, México

América Latina
Atacan a balazos a dos funcionarios en Sinaloa, México: ¿Cómo fue la agresión y quiénes son?
2 mins

Atacan a balazos a dos funcionarios en Sinaloa, México: ¿Cómo fue la agresión y quiénes son?

América Latina

Nombran al representante de Venezuela en EEUU

PUBLICIDAD

En tanto, Rodríguez, designó al excanciller Félix Plasencia como jefe de la representación de su país en Estados Unidos, como parte del proceso gradual de reanudación de relaciones, informó hoy el ministro de Exteriores.

Dicho nombramiento se dio luego de que terminó la reunión de Rodríguez con la embajadora estadounidense Laura Dogu, en Caracas.

La presidenta encargada ha designado a nuestro embajador Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos, estará instalándose con su equipo en los próximos días
Relacionados:
NoticiasVenezuelaNicolás Maduro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX