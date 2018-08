"Con una jeringa me marcaron el brazo": un adolescente denuncia torturas de la policía en Nicaragua

“Al cruzar la calle miré una camioneta de la DOEP (Dirección de Operaciones Especiales de la Policía) con ocho oficiales. En lo que me voy cruzando, uno de los antimotines me agarró. En el quiosco me dijo: ‘Esto es lo que le pasa a los sapos (traidores)'”, relató el adolescente.

“Me ardía mucho”

El menor de edad, que pidió que no se publicara su nombre para proteger su identidad, recibió dos puntapiés en sus muslos y fue encañonado con un rifle AK-47, según su testimonio. “La herida me la hicieron con una jeringa que tenía un líquido que me ardía mucho. Mientras me ponían esas letras, los otros policías se burlaban. Cuando terminaron me limpiaron con limón y con vinagre”, detalló con conmoción el joven a Univision Noticias.