MANAGUA, Nicaragua. - Starina Talavera Jerez tenía 21 días de no ver a su madre. La encontró ojerosa, con el rostro más delgado y de buen ánimo pese todo lo que ha pasado desde el 18 de julio. Ese día, la doctora Irlanda Jerez fue apresada por un convoy conjunto de policías y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega en una rotonda de Managua al momento que regresaba de una conferencia de prensa. Desde el mes de junio, la odontóloga Jerez se convirtió en una de las líderes ciudadanas más visibles en la rebelión cívica contra la administración sandinista. Saltó a la palestra pública cuando instó a los comerciantes del populoso Mercado Oriental de la capital (el más grande de Centroamérica ) a la desobediencia civil y a no pagar impuestos como método de protesta.

Terrorismo, homicidio, secuestro, crimen organizado

Solo dos casos enjuiciados por crímenes contra ciudadanos

“Al gobierno le duele que mi mamá haya llamado a no pagar impuestos, porque, el dinero, eso sí les duele y no los muertos… después de eso le llovieron amenazas y pronto la echaron presa”, dijo la joven tras salir de visitar a su madre en el centro penitenciario. “Pensé que la iba a encontrar sin ánimos por estar encerrada. Aunque rechaza la comida que le dan, está más delgada pero animada como siempre. Me dijo que aunque le hayan quitado su libertad, no le podrán encarcelar sus ideas. No tiene miedo”, agregó la joven.