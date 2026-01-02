Donald Trump Más "incertidumbre" por el libre comercio y las narcoguerras: el complicado panorama de México ante Trump en 2026 Uno de los factores que se sumarán a la incertidumbre económica por la que atraviesa México será la complicada revisión del TMEC, programada para iniciar en 2026 entre los tres socios comerciales que conforman el acuerdo, con un Trump más exigente que en 2018, cuando concluyeron las negociaciones que dieron como resultado el convenio trilateral.

Las tensiones entre México y Estados Unidos continuarán profundizándose en 2026 ante la incertidumbre por la revisión del tratado comercial que también incluye a Canadá y la creciente violencia de los carteles, advirtieron analistas.

Así el panorama seguirá marcado por la incertidumbre ante la errática política comercial impulsada por el presidente Donald Trump desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, dijo a Univision Noticias el economista Luis Foncerrada.

Esa incertidumbre, dijo Foncerrada, economista en jefe de American Chamber México, se sumará a una desaceleración económica interna que ha venido acompañada de un menor gasto público por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es brutal la reducción de la inversión pública”, dijo Foncerrada. Y la inversión pública juega un papel muy importante para inducir y complementar a la privada. Y la inversión privada también ha sido negativa”.

Sin la inversión necesaria, dijo el también profesor de economía en la Universidad Texas A&M, México se enfrentará a un panorama aún más complejo para fomentar el crecimiento, que ya ha sido deficiente en 2025.

El factor fentanilo complicará la revisión del TMEC, dice experto

En contraste con las tácticas de negociación que utilizó en la renegociación de 2018 que dio como resultado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), ahora Trump será más restrictivo y exigente en la revisión del acuerdo trilateral, dijo Foncerrada.

“Va a presionar mucho más a México”, dijo Foncerrada. “En fentanilo, en crimen organizado, en seguridad fundamentalmente, pero no solamente. Yo creo que también en términos de corrupción. La corrupción que claramente se ha identificado perfectamente con nombre y apellido”.

Luego de asumir el poder, Trump aplicó su primera ronda de aranceles contra México y Canadá precisamente tomando el factor del fentanilo y la migración para exigir más acciones de ambos países en ambos rubros, aunque en realidad ha sido la frontera sur estadounidenses la principal ruta para el tráfico de drogas y personas.

Luego la administración de Trump aumentó las tensiones al declarar a al menos seis carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, desatando temores en México de que eso podría representar una señal de que Estados Unidos ordene una acción unilateral militar en suelo mexicano. Sheinbaum ha descartado esa posibilidad.

Para Foncerrada, el gobierno de Trump continuará utilizando el combate al tráfico fentanilo como una de sus fichas de negociación para obligar a México a hacer más concesiones de las que ya hizo en las negociaciones comerciales durante su primera gestión.

“Ese es un factor que no existía antes, entonces yo creo que es muy probable que en la negociación haya condicionamiento a algunos avances de manera importante”, declaró. “Esa es la gran diferencia con la negociación de 2018”.

Uno de los sectores que podría resultar más afectado ante las restricciones que ha impulsado el gobierno de Trump al comercio podría ser el automotriz, que ha sido crucial para el crecimiento mexicano en los últimos años.

“Sin duda el sector automotriz es el gran tema y ha sido el principal exportador de México por mucho. Creo que va a haber una mayor exigencia (del gobierno de Trump)”, sostuvo.

Una de esas exigencias, dijo, será imponer más candados en las reglas de origen que establecen que cierto porcentaje de las partes de un automóvil hayan sido producidas en los tres países.

El gobierno de Trump ha insistido en que un mayor porcentaje debe provenir de fábricas estadounidenses, no de México ni de Canadá.

“Sí va a ser más restrictivo, pero algo muy importante que yo creo que hay que tener presente, no hay manera de lograr esa mayor integración en el corto plazo, muchos insumos van a tener que seguir importados de otros países”, declaró.

Otro factor que será crucial en la revisión, apuntó el experto, será el de ceder a las exigencias estadounidenses para conformar un bloque que cierre el paso a China.

En opinión de Foncerrada, una legislación reciente aprobada por México en materia de aranceles tuvo precisamente como fin enviar una señal a Estados Unidos de que está dispuesto a restringir el comercio con China. Esa ley impuso aranceles a cientos de productos que en su mayoría son importados a México de China y de otros países asiáticos.

Sin embargo, el economista pronosticó que, pese a las exigencias de Trump en materia de combate a la corrupción en México, el TMEC prevalecerá por los beneficios que la relación comercial trilateral ha traído a las tres naciones.

“La probabilidad de que se den las negociaciones o se inicien claramente es muy alta. No sucederá que se suspenda la negociación, creo que no sucederá que se termine el TMEC”, dijo.

Más narcoguerras y violencia imparable

Las narcoguerras en Sinaloa y Michoacán, dos entidades que acapararon los titulares en 2025 por sus altos niveles de violencia, continuarán acentuándose pese a los esfuerzos del gobierno mexicano para decir que se están reduciendo los homicidios, dijo a Univision Noticias Alberto Guerrero Baena.

“Porque también no han querido trabajar de fondo”, declaró, “una cosa es el combate frontal que hagas con fuerzas de seguridad que coyunturalmente van a llegar, pero en ningún momento estás atacando la parte más importante que es la parte de vínculos financieros”

Para Guerrero Baena los planes que ha aplicado el gobierno de Sheinbaum para tratar de reducir la violencia en ambas entidades han sido “cosméticos” puesto que en el fondo no han logrado parar la violencia ni el acoso criminal a la población.

En ambas entidades el gobierno ha aplicado planes que incluyen el despliegue de cientos de tropas para combatir los carteles que mantienen bajo asegio a la población. En Sinaloa, las facciones de 'Los Chapitos' y 'La Mayiza', las dos principales del Cartel de Sinaloa, mantienen una sangrienta guerra que se ha agravado desde septiembre de 2024, tras el arresto en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada. El Cartel de Sinaloa está en la lista de los declarados como organizaciones terroristas por el gobierno de Trump.

En Michoacán, múltiples grupos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, se disputan el control del trasiego de drogas y de los ingresos por extorsiones a productores de limón y aguacate. Ambos carteles son considerados terroristas por Estados Unidos.

“A final tenemos un programa para la seguridad que está prácticamente como zombie, sin recursos”, dijo Guerrero Baena, “y policías municipales que son las mayores proveedoras de información para

llegar a estas redes de empresas criminales que no están trabajando, entonces vamos a seguir viendo muchas de estas cosas”.

En 2026, dijo el analista, Trump utilizará aún más el factor del fentanilo en contra de México, principalmente después de que el mandatario estadounidense declaró el narcótico como “arma de destrucción masiva”.

“En el caso del fentanilo, México negaba la existencia de laboratorios de fentanilo, pero resulta que yéndose López Obrador, pues hubo muchos laboratorios que salieron”, dijo.

Esa negativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antecesor de Sheinbaum, ya no es sostenible actualmente porque las presiones y exigencias del gobierno de Trump sobre el de la presidenta son mayores que antes.

El Mundial podría derivar en menor confrontación criminal, dice analista

Pero Guerrero Baena dijo que uno de los elementos que podrían propiciar una reducción de la violencia, al menos de manera momentánea, podría ser la realización de partidos del Mundial de la FIFA en México, uno de los tres países sede junto con Canadá y Estados Unidos.

Según el analista, para evitar un alza en los choques violentos con bandas criminales la administración de Sheinbaum podría optar por no confrontarse con los carteles, en sentido contrario a lo que ha hecho en meses recientes en Sinaloa y Michoacán.

Esa, dijo Guerrero Baena, podría ser la opción a la que recurra el gobierno para dar una “imagen positiva” de México ante el mundo con los reflectores de la prensa internacional sobre el país durante la Copa del Mundo.

