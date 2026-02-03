Narcos Colombia extradita capo del narco, horas antes de la reunión Trump-Petro: ¿De quién se trata? Donald Trump recibirá este martes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Washington

Este martes 3 de febrero 2026 se dio a conocer que Colombia extraditó a Estados Unidos a un importante capo del narcotráfico, horas antes de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Gustavo Petro llegó a Washington el lunes 2 de febrero, para reunirse con Donald Trump y escribió un mensaje en sus redes sociales para alentar a la población a estar pendiente del encuentro.

La reunión entre Trump y Petro está pactada a las 11:00 horas, tiempo de Washington, para este martes 3 de febrero 2026.

¿Quién es el capo del narco que extraditaron a Estados Unidos?

La madrugada de este martes, se informó de la extradición de un importante capo del narcotráfico colombiano a Estados Unidos, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

La extradición del capo se da luego de que el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, informó que Petro "dio una orden muy clara el fin de semana que el criminal alias Pipe Tuluá llegue lo más rápido extraditado de Colombia a Estados Unidos”.

Para el traslado de Pipe Tuluá se desplegaron alrededor de 70 agentes de seguridad, quienes llevaban al criminal con un casco y chaleco antibalas, para subirlo al avión que lo llevó a Estados Unidos.