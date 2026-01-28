Donald Trump ¿Presidenta de México hablará con Donald Trump este jueves 29 de enero 2026? Claudia Shienbaum informó en sus redes sociales que la conferencia matutina de este jueves cambia de horario, ¿cuál es la razón?



Video Te explicamos cómo logró Claudia Sheinbaum la Presidencia de México

La presidenta de México informó en sus redes sociales que, la conferencia matutina de este jueves 29 de enero, será a las 9:00 horas y no a las 7:30 horas como habitualmente se realiza.

Mañana jueves 29 de enero, la conferencia matutina cambia de horario. Nos vemos a las 9:00 am desde Palacio Nacional. pic.twitter.com/2FwLEAIJ05 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

¿Por qué cambia de horario la conferencia de la presidenta de México?

Hasta el momento no se ha revelado el motivo del cambio de horario de la mañanera del pueblo, como la denomina el gobierno de México, pero en otras ocasiones cuando se ha recorrido el horario es porque ha entablado una llamada con el presidente de Estados Unidos.

Desde que ambos están en la presidencia, han tenido, al menos, 11 llamadas telefónicas, en las que han abordado temas de seguridad, migración, aranceles y comercio.

La primera llamada fue el 7 de noviembre de 2024, en la mañana, cuando Sheinbaum y Trump conversaron por teléfono tras los resultados electorales en Estados Unidos.

La presidenta la describió como “muy cordial”.

Tuvimos una llamada muy cordial con el presidente electo Donald Trump en la que hablamos de la buena relación que habrá entre México y Estados Unidos. pic.twitter.com/LZiRvkKKo3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 7, 2024



Las otras llamadas:

2024

27 de noviembre. Hablaron de tráfico de fentanilo y gestión de la migración.

2025

3 de febrero. Acordaron posponer aranceles de 25 % y coordinación en seguridad fronteriza.

6 de marzo.

17 de abril. Llamada descrita por Sheinbaum como “muy productiva” sobre comercio y cooperación bilateral.

1 de mayo.

22 de mayo.

17 de junio. Llamada tras la cancelación de la reunión bilateral en la cumbre del G7, cuando Trump salió de imprevisto por la tensión con Irán.

31 de julio. Acuerdo sobre una prórroga de 90 días para evitar impacto inmediato de aranceles estadounidenses.

25 de octubre.

12 de enero de 2026. Abordaron seguridad, narcotráfico, comercio e inversiones, en contexto de tensiones por amenazas militares de EEUU.