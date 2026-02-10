Venezuela

EEUU autoriza nuevas licencias a empresas para que brinden servicios petroleros en Venezuela

El gobierno de EEUU emitió tres nuevas licencias que permiten a empresas estadounidenses proporcionar servicios petroleros para actividades de exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Venezuela aplaza Ley de Amnistía tras recaptura de Guanipa: ¿Reconciliación o persecución?

El gobierno de EEUU emitió este martes tres nuevas licencias que permiten ciertas actividades dentro de la industria petrolera venezolana a empresas estadounidenses, dentro de los intentos de Washington de levantar el sector luego de la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro, y de la llegada de un gobierno interino que ha cedido a las presiones políticas y económicas de la administración Trump.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió las licencias generales 46A, 30B y 48, que contemplan:

PUBLICIDAD
  • La "autorización de ciertas actividades relacionadas con el petróleo de origen venezolano", en particular su refinación.
  • La autorización de "ciertas transacciones necesarias para las operaciones en puertos y aeropuertos"

Más sobre Venezuela

Liberan a Juan Pablo Guanipa: Hijo del opositor de Venezuela revela dónde está
1 mins

Liberan a Juan Pablo Guanipa: Hijo del opositor de Venezuela revela dónde está

América Latina
¿Qué le pasó a Juan Pablo Guanipa? María Corina Machado habla sobre volver a Venezuela
2 mins

¿Qué le pasó a Juan Pablo Guanipa? María Corina Machado habla sobre volver a Venezuela

América Latina
Familiares de presos políticos venezolanos protestan frente a la cárcel del Helicoide en Caracas
3 mins

Familiares de presos políticos venezolanos protestan frente a la cárcel del Helicoide en Caracas

América Latina
¿Cuándo podrían quedar en libertad los presos políticos de Venezuela? Esto promete el gobierno sobre aprobación de ley de amnistía
4 mins

¿Cuándo podrían quedar en libertad los presos políticos de Venezuela? Esto promete el gobierno sobre aprobación de ley de amnistía

América Latina
Asamblea de Venezuela discute Ley de Amnistía: ¿A qué presos políticos podría beneficiar?
5 mins

Asamblea de Venezuela discute Ley de Amnistía: ¿A qué presos políticos podría beneficiar?

América Latina
Trump anuncia que 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela se dirigen a Houston
1 mins

Trump anuncia que 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela se dirigen a Houston

América Latina
A un mes de la captura de Nicolás Maduro: Cuatro cambios ocurridos en Venezuela tras su detención
7 mins

A un mes de la captura de Nicolás Maduro: Cuatro cambios ocurridos en Venezuela tras su detención

América Latina
Delcy Rodríguez se reúne con jefa de la misión diplomática de EEUU y nombra al representante de Venezuela
1 mins

Delcy Rodríguez se reúne con jefa de la misión diplomática de EEUU y nombra al representante de Venezuela

América Latina
Exfuncionarios del chavismo, un líder opositor y empresarios venezolanos mencionados en los archivos de Epstein
5 mins

Exfuncionarios del chavismo, un líder opositor y empresarios venezolanos mencionados en los archivos de Epstein

América Latina
Jefa diplomática de EEUU llega a Venezuela tras 7 años de ruptura de relaciones
3 mins

Jefa diplomática de EEUU llega a Venezuela tras 7 años de ruptura de relaciones

América Latina
  • La autorización del "suministro de ciertos artículos y servicios a Venezuela"
Video Expertos explican el alcance de la emergencia nacional sobre Cuba decretada por Trump


La licencia sobre los servicios especifica que se puede tratar de "bienes, tecnología, software o servicios para la exploración, desarrollo o producción de petróleo o gas en Venezuela".

Este es un aspecto clave para las aspiraciones de levantar el bombeo de petróleo desde los casi millón de barriles por día actuales, planteadas tanto por Washington, como por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Con el derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump lanzó una iniciativa para invertir 100,000 millones de dólares en la actividad petrolera venezolana, y convocó para ello a las principales empresas petroleras de EEUU, como ExxonMobil, ConocoPhillips o Chevron.

Y aunque la recepción de los privados fue fría, alegando los distintos problemas legales, operativos y de logística que sufre la industria petrolera venezolana, el gobierno de Trump ha ido emitiendo licencias que suavizan el efecto de las sanciones petroleras instauradas contra Venezuela desde 2019.

La intención de la administración Trump es controlar todo el flujo de petróleo que exporte Venezuela, con cuentas especiales dispuestas para hacer el cobro de esos volúmenes de crudo, para que esos fondos sean usados en actividades específicas "en beneficio de la población venezolana".

PUBLICIDAD

Los gobiernos de Trmp y Delcy Rodríguez acordaron el envío desde Venezuela de unos 50 millones de barriles, a precios de mercado, que podrían significar al menos 2,500 millones de dólares para la necesitada economía venezolana.

Vea también:

Video Cuba se paraliza por falta de petróleo: reducen clases y trabajo ante grave crisis energética
Relacionados:
VenezuelaPetróleoEE.UU.Departamento del Tesoro de EEUUDonald TrumpDelcy RodríguezNicolás Maduro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX