Venezuela

Venezuela eleva a 47 la cifra de militares fallecidos durante la captura de Maduro

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, elevó el número de militares venezolanos fallecidos durante el operativo estadounidense para la captura de Nicolás Maduro en Caracas

Video Siete soldados de EEUU resultaron heridos en el operativo de captura a Maduro, confirma el gobierno

Venezuela informó este viernes que se elevó a 47 el número de sus militares fallecidos por la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro y su esposa CIlia Flores en Caracas, el pasado sábado 3 de enero. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo durante un acto para honrar a las víctimas.

Allí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 9 mujeres entre ellas, que dieron su vida


El anterior número oficial de militares que murieron era de 23, según de las esquelas fúnebres publicadas por el Ejército venezolano en redes sociales. Este grupo incluía 16 sargentos, dos soldados y cinco alumnos de la escuela militar.

El balance oficial daba cuenta de al menos 100 muertos. Este viernes, el ministro Padrino aseguró que se registraron "un total de 83 fallecidos, más de 112 heridos".

Padrino, en una de sus acostumbradas arengas nacionalistas, dijo que los militares "dieron su vida y cumplieron con la historia, la Patria y la soberanía nacional" ante la "agresión militar" por el operativo estadounidense.

La operación militar estadounidense involucró más de 150 aeronaves, y usó helicópteros para llegar hasta la base militar más grande de Venezuela, el Fuerte Tiuna en Caracas, donde se hallaban la residencia y búnker de Maduro, y lograr capturar al hasta entonces mandatario venezolano junto con su esposa.

El general Dan Caine, Jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU, dijo pocas horas después de la captura del derrocado mandatario venezolano, que la operación fue "discreta y precisa" y que fue "la culminación de meses de planeación y ensayos".

De todas las fuerzas estadounidenses solo resultaron heridos 7 soldados, sin ningún fallecidos.

La incursión, ocurrida en la madrugada del 3 de enero, también dejó 32 militares cubanos fallecidos que trabajaban dentro de los anillos de seguridad personal de Maduro.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, siguiente en la línea de sucesión que asumió la presidencia encargada tras el ataque, decretó siete días de duelo nacional por los fallecidos.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, reportó el martes que las autoridades trabajan en la identificación de "restos humanos" hallados luego de la incursión de Estados Unidos.

Con información de AFP

