Estados Unidos de América Ataques a supuestas 'narcolanchas', indultos y tratos con 'Los Chapitos' evidencian el "doble rasero" de la lucha antinarco de Trump El combate del gobierno de Trump a los carteles del narcotráfico en Latinoamérica está plagado de “contradicciones” que revelan el objetivo de EEUU para impulsar sus intereses en la región.



Los ataques a supuestas 'narcolanchas' que han dejado decenas de muertos a la par de los tratos y beneficios ofrecidos a personajes vinculados al narco evidencian el “doble rasero” que aplica el gobierno de Donald Trump en su lucha contra los carteles, coincidieron analistas.

David Saucedo, especialista en seguridad, dijo a Univision Noticias que lo que en realidad busca Trump con estas “aparentes contradicciones” es impulsar su propia agenda en Latinoamérica.

“Los ataques en el Caribe y el Pacífico son un despliegue hollywoodense que busca ganarle puntos a Trump frente al electorado antes de las elecciones de medio término”, dijo Saucedo.

Por otro lado, con su indulto a Juan Orlando Hernández, pese a que había sido condenado por narcotráfico tras una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) durante el gobierno de Joe Biden, Trump quiere ampliar su influencia en Centroamérica.

“Es un doble rasero el que queda en evidencia cuando por un lado lanza ataques en el Caribe y por el otro ofrece un indulto a Juan Orlando Hernández”, sostuvo el analista.

Del mismo modo, declaró, los acuerdos del DOJ de Trump con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, muestran el “pragmatismo” estadounidense que, aunque no es exclusivo de este gobierno, sí se acentúa por las acciones mediáticas de la administración actual.

“En la guerra antinarco de EEUU no todos reciben el mismo trato”, dice analista

Las “contradicciones” de la lucha antinarco impulsada por el gobierno de Trump además deja en evidencia que en “esta llamada guerra no todos reciben el mismo trato”, escribió el analista del medio especializado en crimen organizado Insight Crime, Parker Asmann.

Por ejemplo, apuntó Asmann, mientras que el DOJ y Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, llegaba a un acuerdo de culpabilidad a cambio de una sentencia más leve, el gobierno de Trump continuaba su bombardeos a supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y Pacífico, que han dejado más de 80 muertos.

Especialistas en derechos humanos han dicho que esas muertes podrían calificar como “ejecuciones extrajudiciales” al no haber ocurrido en una guerra formal.

La polémica en torno a los ataques aumentó luego de que emergieron detalles sobre cómo durante un ataque el 2 de septiembre, cuando apenas comenzaba la ofensiva en el Caribe, lanzó una segunda bomba que acabó con la vida de dos sobrevivientes. Legisladores demócratas que estuvieron en sesiones donde se informó sobre lo ocurrido dijeron que ese segundo bombardeo podría constituir un “crimen de guerra”.

“Mientras tanto, pescadores pobres que pilotaban embarcaciones sospechosas de narcotráfico siguen muriendo por ataques con drones estadounidenses sin el debido proceso”, dijo Asmann.

Guzmán López fue arrestado a finales de julio de 2024 luego de que coordinó el secuestro en Culiacán, Sinaloa, de su antiguo aliado Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador con ‘El Chapo’ del Cartel de Sinaloa, grupo criminal acusado de introducir toneladas de distintas drogas a Estados Unidos en los últimos años.

Zambada fue sometido y llevado a la fuerza por el hijo de ‘El Chapo’ para su arresto en Estados Unidos, donde él también fue capturado.

Él no es el único hijo de ‘El Chapo’ que ha llegado a acuerdos para declararse culpable. Antes, Ovidio Guzmán López, alias ‘El Ratón’, también aceptó declararse culpable en julio a cambio de beneficios.

Trato desigual al narco "socava la credibilidad" de la lucha antidrogas de EEUU

Además de los acuerdos con ‘Los Chapitos’, sostuvo Asmann, la decisión de indultar a Hernández, también contrasta con la ofensiva estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Para Maduro, el gobierno de Trump ha destinado acusaciones constantes de encabezar el llamado Cartel de los Soles junto con otros mandos militares y civiles de su gobierno. Actualmente el gobierno de Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

“El presidente de Venezuela enfrenta la amenaza de una invasión militar estadounidense por acusaciones similares”, sostuvo.

Esas contradicciones, dijo el analista, pone en mayor riesgo la “cooperación multilateral” a nivel regional en materia de lucha contra el crimen.

“Ya que las contradicciones internas socavan la credibilidad de la lucha antidrogas estadounidense”, añadió Asmann.

Las contradicciones de Trump ratifican “pragmatismo” de EEUU

Para Saucedo, sin embargo, las contradicciones de la administración de Trump ratifican que Estados Unidos siempre ha actuado con “pragmatismo” para impulsar su agenda en las regiones en las que busca ampliar su influencia.

Saucedo sostuvo que el trato diferenciado a personajes vinculados al narco también lo aplica a gobiernos que enfrentan acusaciones de violaciones a derechos humanos.

Por ejemplo, dijo, mientras el gobierno de Trump mantiene sus denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población en Cuba, no hace lo mismo con el gobierno de Vladimir Putin en Rusia, donde también hay denuncias generalizadas de persecución a opositores.

