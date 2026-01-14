Noticias México responde a Trump sobre T-MEC: Esto dijo la presidenta Sheinbaum La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a Donald Trump, quien señaló que el T-MEC "es irrelevante"

¿Es el T-MEC irrelevante?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió hoy 14 de enero de 2026 a lo dicho por Donald Trump sobre que el Tratado México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC) “es irrelevante” para Estados Unidos.

Durante una visita a la planta de Ford en Michigan, el 13 de enero de 2026, Donald Trump aprovechó para hablar sobre la economía en Estados Unidos y aseguró que plantas automotrices de países como México, Japón y Alemania se están instalando en Estados Unidos.

Donald Trump dijo también que Estados Unidos no necesita autos ensamblados en otros países y consideró que el T-MEC “es irrelevante”, aunque reconoció que busca que a las economías tanto a México como a Canadá les vaya bien.

¿Qué respondió Claudia Sheinbaum a Donald Trump?

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que “nuestras economías están muy interrelacionadas”.

Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, por supuesto México también, porque hay una integración muy grande. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además, la presidenta de México dijo que “estoy convencida que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo descartó que vaya a desaparecer el tratado, “no quisiera hablar de sin T-MEC”, aunque reconoció que el presidente Donald Trump “ha dicho que no está de acuerdo particularmente con vehículos, pero se siguen exportando, poco menos que en 2024, pero sigue”.

La presidenta de México aseguró que el T-MEC “es muy beneficioso para Estados Unidos”, y citó que por “cada empleo que se creó aquí se crearon 3 en Estados Unidos, no es que el empleo de Estados Unidos se venga para acá, como hay integración se crea empleo aquí y se crea empleo allá”.

Además, señaló que la integración entre ambos países “es muy difícil de romper, ¿quiénes son los principales que defienden esto? Las empresas estadounidenses que son beneficiarias de esta integración que se ha dado por 30-40 años”.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo enfatizó en que “lo que hay que hacer es ver cómo seguimos avanzando en el tratado, y si hay modificaciones buscamos las modificaciones, pero (el T-MEC) es benéfico para Estados Unidos y para México”.

