“¡Ayúdenme!”: lo arrestan por no usar tapabocas y muere en un hospital con señales de tortura

Con lesiones de “gravedad extrema”

No son los únicos funcionarios en esa localidad que están en el ojo del huracán. El hermano de la víctima denunció que el alcalde de la ciudad, Eduardo Cervantes Aguilar, les ofreció 200,000 pesos (unos 9,000 dólares) para que no difundieran el video del incidente en las redes sociales y que cuando no aceptaron los amenazó de muerte. El edil no se ha pronunciado al respecto.