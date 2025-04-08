El balance de fallecidos en el derrumbe del techo de una discoteca en República Dominicana sube a 113

Video Qué se sabe del colapso de una discoteca durante el concierto de Rubby Pérez en República Dominicana

El saldo de fallecidos en el desplome de una discoteca en Santo Domingo en plena presentación del popular cantante de merengue Rubby Pérez fue elevado a 113 en el primer boletín de las autoridades divulgado el miércoles.

"En el caso de los fallecidos suben a 113 en esta mañana", dijo el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez.

"Tenemos la parte de la identificación de los cuerpos y la cantidad. En cuanto a las nacionalidades, el Inacif (medicina forense) dará las informaciones", añadió.

Los socorristas continúan los trabajos de rescate

Unos 300 socorristas trabajan en labores de rescate, apoyados por brigadas de Puerto Rico e Israel.

Los equipos de rescate buscaban posibles sobrevivientes entre los escombros del centro nocturno de un solo piso Jet Set, en Santo Domingo, afirmó Méndez

Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia noroccidental de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, antigua estrella del béisbol de las Grandes Ligas, fue una de las víctimas.

La gobernadora llamó al presidente Luis Abinader a las 12:49 de la madrugada diciendo que estaba atrapada y que el techo se había derrumbado, según declaró a la prensa la primera dama, Raquel Abraje. Los funcionarios dijeron que Cruz murió más tarde en el hospital.

“Es una tragedia demasiado grande”, comentó Abraje con voz entrecortada.

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana publicó en la red social X que el expitcher de las Grandes Ligas Octavio Dotel también había perdido la vida.

Dotel había sido rescatado de los escombros y fue trasladado a un hospital. También falleció el jugador de béisbol dominicano Tony Enrique Blanco Cabrera, informó Satosky Terrero, portavoz de la liga.

Entre los heridos se encontraba el legislador Bray Vargas.

El presidente dominicano, Luis Abinader, declaró tres días de duelo nacional.

¿Qué causó el desplome del techo del club Jet Set?

No estaba claro qué había causado el colapso del techo o cuándo fue la última vez que el Jet Set fue objeto de una inspección.

Jet Set emitió un comunicado diciendo que estaba cooperando con las autoridades. “La pérdida de vidas humanas nos deja en un estado de profundo dolor y consternación”, decía.

Una portavoz del Ministerio de Obras Públicas refirió las preguntas a la oficina de la alcaldesa. Mientras que un portavoz de la alcaldesa no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

La fiscal Rosalba Ramos comentó a la televisora CDN que, si bien todos quieren saber lo que pasó, las autoridades siguen enfocadas en encontrar sobrevivientes.

Video Tragedia en República Dominicana: entre el dolor y la angustia, familias esperan noticias de desaparecidos

Las reacciones tras el incidente en el club Jet Set

Las autoridades de salud colocaron una morgue improvisada cerca del club nocturno mientras más de 120 personas se formaban para donar sangre en dos centros distintos.

Manuel Olivo Ortiz, cuyo hijo asistió al concierto pero no regresó a casa, estaba entre los que esperaban ansiosamente afuera del club conocido por sus fiestas tradicionales que se celebran los lunes, donde actúan artistas nacionales e internacionales de renombre.

“Agarrado de Dios es que estamos solamente”, dijo Olivo.

También esperaba noticias Massiel Cuevas, madrina de Darlenys Batista, de 22 años. “La estoy esperando. Está ahí adentro, yo sé que ella está ahí adentro”, dijo Cuevas, firme en su creencia de que Batista sería rescatada con vida.

El presidente Abinader escribió en la red social X que todas las agencias de rescate están “trabajando incansablemente” para ayudar a los afectados. "Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Hemos seguido el caso minuto a minuto desde que ocurrió", afirmó.

Abinader llegó al lugar y abrazó a quienes buscaban a amigos y familiares, algunos con lágrimas corriendo por sus rostros. “Tenemos la fe en Dios que vamos a rescatar todavía a más con vida”, dijo a los periodistas.

Un funcionario con un megáfono se encontraba afuera del club implorando a la gran multitud que se había reunido para buscar a amigos y familiares que dieran espacio a las ambulancias.

“Tienen que cooperar con las autoridades, por favor", indicó. "Se están sacando a las personas”.

En el exterior de un hospital al que fueron trasladados los heridos, una funcionaria leía en voz alta los nombres de los sobrevivientes mientras una multitud se agolpaba a su alrededor y gritaba los nombres de sus seres queridos. Mientras tanto, decenas de personas se reunieron en el Instituto Nacional de Patología Forense, que proyectaba imágenes de las víctimas para que sus seres queridos pudieran identificarlas.

Con información de AFP y AP.

