Lo último del derrumbe en República Dominicana: ya son 184 muertos, confirman fallecimiento de Rubby Pérez

Video Se eleva a 113 el número de muertos tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set

Ya son al menos 184 los muertos tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set en la capital de República Dominicana, Santo Domingo, en plena presentación del popular cantante de merengue Rubby Pérez, cuya muerte fue confirmada por las autoridades este miércoles.

Más de 150 personas resultaron heridas. Unos 300 socorristas trabajan en labores de rescate en busca de posibles sobrevivientes entre los escombros.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la tragedia que ha conmocionado al país caribeño:

Información sobre los muertos y heridos en el derrumbe de Jet Set, en Santo Domingo

Equipos de rescate evacuan un cuerpo de la discoteca Jet Set tras el derrumbe de su techo en Santo Domingo el 8 de abril de 2025. Imagen FRANCESCO SPOTORNO/AFP via Getty Images



El colapso del techo del club nocturno Jet Set en Santo Domingo dejó al menos 184 muertos y más de 150 heridos, según informó este miércoles el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Más de 300 socorristas siguen trabajando entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. El derrumbe ocurrió durante la madrugada del martes , casi una hora después de que comenzara un concierto del popular cantante merenguero, Rubby Pérez.

Aunque no se ha informado el número exacto de asistentes, el canal dominicano SIN reportó que esa noche había más de 260 reservas confirmadas. El local tiene capacidad para más de 1,700 personas entre mesas y público de pie, según medios locales dominicanos.

Rubby Pérez murió en el derrumbe de Jet Set, informan autoridades

Luego de decenas de versiones sobre el estado del cantante Rubby Pérez, conocido por éxitos como Volveré y Buscando tus besos, este miércoles el director de COE confirmó que sí murió durante el derrumbe.

"A primeras horas de la mañana de este miércoles 9 de abril, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general Juan Manuel Méndez... confirmó el fallecimiento del reconocido merenguero Rubby Pérez, cuyo cuerpo fue recuperado entre los escombros por las unidades de rescate", indicaron las autoridades en redes sociales.

La muerte del cantante causó una profunda conmoción en la comunidad artística. “El amigo y el ídolo de nuestro género se nos acaba de ir”, lamentó el músico Wilfrido Vargas, quien fue clave en los inicios de la carrera de Pérez. “Maestro, qué dolor tan grande nos deja”, escribió por su parte la cantante Olga Tañón.

Sus siete hijos ya se encuentran en Santo Domingo para los preparativos del funeral, que aún no tiene fecha confirmada, según indicó Paulino.

¿Cómo se vivió el derrumbe?

Video Testigos y familiares narran colapso del techo en discoteca Jet Set que dejó más de 50 muertos



El manager de Pérez, Enrique Paulino, relató que el concierto había comenzado poco antes de la medianoche y que el techo se desplomó alrededor de una hora después. “ Fue algo repentino. Yo logré tirarme en una esquina”, contó a los periodistas. Paulino pensó al principio que era un terremoto. “De pronto, un estruendo. Todo comenzó a caer. Yo solo pensé en cubrirme”.

Testimonios desgarradores de los sobrevivientes indicaron que se vivió con horror: algunos aseguran que escucharon crujidos en la estructura momentos antes del colapso. Videos difundidos en redes sociales muestran fragmentos del techo cayendo mientras la gente comenzaba a moverse, segundos antes del colapso total.

Manuel Olivo Ortiz, cuyo hijo asistía al concierto, esperó con angustia a las afueras del lugar. “ Agarrado de Dios es que estamos solamente”, declaró a medios locales.

Massiel Cuevas, madrina de Darlenys Batista, una joven de 22 años que estaba atrapada entre los escombros, se mantenía firme en su esperanza. “ La estoy esperando. Está ahí adentro, yo sé que ella está ahí adentro”, dijo, según narró a la agencia AP.

¿Quiénes son las víctimas del derrumbe?

Además de Rubby Pérez, la lista de fallecidos incluye figuras destacadas de la vida pública dominicana.

Entre ellos se encuentra Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia de Monte Cristi y hermana del exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz. Según relató la primera dama Raquel Arbaje, Nelsy logró llamar al presidente Luis Abinader a las 12:49 de la madrugada para avisar que estaba atrapada bajo los escombros. Murió horas más tarde en el hospital.

También fallecieron los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera, según confirmó el vocero de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana, Satosky Terrero.

Otras víctimas incluyen varios camareros venezolanos, un capitán del Ejército dominicano con cuatro hijas pequeñas y tres empleados del Grupo Popular, incluido el presidente del Banco AFP Popular y su esposa, según reportes.

¿Qué causó el desplome del techo del club Jet Set?

No está claro aún qué ha causado el colapso del techo o cuándo fue la última vez que el Jet Set fue objeto de una inspección de seguridad.

Jet Set emitió un comunicado diciendo que estaba cooperando con las autoridades. “La pérdida de vidas humanas nos deja en un estado de profundo dolor y consternación”, decía.

Una portavoz del Ministerio de Obras Públicas refirió las preguntas a la oficina de la alcaldesa. Mientras que un portavoz de la alcaldesa no respondió a un mensaje en busca de comentarios. La fiscal Rosalba Ramos comentó a la televisora CDN que, si bien todos quieren saber lo que pasó, las autoridades siguen enfocadas en encontrar sobrevivientes.

Las autoridades de salud colocaron una morgue improvisada cerca del club nocturno mientras más de 120 personas se formaban para donar sangre en dos centros distintos. El presidente Abinader escribió en la red social X que todas las agencias de rescate están “trabajando incansablemente”.

Video Tragedia en República Dominicana: entre el dolor y la angustia, familias esperan noticias de desaparecidos

