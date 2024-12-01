8 muertos en un tiroteo masivo en pueblo del centro de México asolado por los carteles

Video Revelan nuevas imágenes de la masacre que dejó seis muertos en un bar de Tabasco, México

Ocho personas murieron y dos más resultaron heridas después de que unos hombres armados llegaron a un puesto a la orilla de la carretera en el centro-norte de México y abrieron fuego contra los clientes y transeúntes, informaron las autoridades el domingo.

Los fiscales en el estado de Guanajuato, asolado por los carteles, dijeron que el tiroteo ocurrió la noche del sábado en el pueblo de Apaseo el Grande.

Ocho hombres murieron justo afuera del puesto, que vendía un tipo tradicional de dulce a base de leche. Otro hombre y una mujer resultaron heridos en el ataque, pero de momento no hubo informes sobre su condición.

Los medios locales informaron que un paramédico fue una de las personas asesinadas en el tiroteo. La agencia estatal de ambulancias y paramédicos dijo que un técnico médico de emergencia había muerto la noche del sábado, pero no confirmó si era uno de los asesinados en el ataque.

Un video publicado en redes sociales mostró los cuerpos de hombres con aparentes heridas de bala en la cabeza dispersos entre motocicletas estacionadas fuera del puesto.

El pueblo de Apaseo el Grande, y su comunidad hermana de Apaseo el Alto, han sido escenario de ataques de tiroteos masivos en los últimos años, los cuales los expertos dicen que están relacionados con carteles de drogas enfrentados. Ha habido una serie de tiroteos masivos en bares, clubes y negocios en el área desde al menos 2018.

Guanajuato, un centro industrial y agrícola, ha tenido durante años el mayor número de homicidios de cualquiera de los 32 estados de México. El cártel de Jalisco y la organización criminal local Santa Rosa de Lima han estado enfrascados en una batalla territorial en el estado durante años.

