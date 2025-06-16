60 disparos en 6 minutos: el brutal asesinato de una alcaldesa de Oaxaca en pleno palacio municipal

Autoridades mexicanas investigan la muerte de una alcaldesa del estado de Oaxaca que baleada el domingo por un grupo de hombres, que irrumpieron en el palacio municipal de gobierno.

Lilia García Soto, alcaldesa del municipio de San Mateo Piñas en Oaxaca, del partido gobernante Morena, fue atacada cerca del mediodía durante una reunión con habitantes de la localidad, informaron las autoridades locales.

E l fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, dijo que los sicarios dispararon unas 60 veces y que el ataque duró unos 6 minutos.

La policía detalló que cinco agresores llegaron al palacio municipal a bordo de dos motocicletas, amenazaron a los agentes que cuidaban el recinto, entraron a la oficina de la alcaldesa y dispararon, "para después darse a la fuga" en los mismos vehículos.

En el incidente murieron la alcaldesa y Elí García, un representante comunitario. El ataque también dejó a dos policías municipales heridos, indicó en un comunicado la fiscalía estatal.

Las autoridades siguen varias líneas de investigación tras el asesinato de Lilia García Soto

El fiscal estatal Bernardo Rodríguez precisó este lunes que se manejan al menos cinco líneas de investigación sobre el asesinato, que incluyen unas denuncias de corrupción contra la anterior administración de la alcaldía y reclamos sobre la explotación de madera en la región.

La fiscalía de Oaxaca lidera la investigación del tiroteo, mientras que militares y agentes federales desplegaron un operativo de seguridad en la zona, informó este lunes en conferencia de prensa la secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez.

En los últimos años, decenas de funcionarios locales han sido blanco de ataques del crimen organizado en México. Los asesinatos de autoridades locales son muy comunes en México debido a que son los más expuestos a la acción de los grupos del crimen organizado y no suelen contar con suficiente seguridad para enfrentar a las bandas delictivas.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, escribió en la red social X: "No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la fiscalía general del Estado para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares".

