Muere a los 94 años la presidenta de la Cámara de Diputados de México, quien entregó la banda presidencial a Sheinbaum

La presidenta de la Cámara de Diputados de México, Ifigenia Martínez, figura histórica de la izquierda y del feminismo, falleció a los 94 años, apenas cuatro días después de encabezar la histórica investidura de Claudia Sheinbaum como primera presidenta del país, anunció el sábado la mandataria.

"El 1 de octubre recibí la banda presidencial de sus manos. Hoy nos dejó. Le envío a su familia, compañeros y amigos todo mi cariño y solidaridad", escribió Sheinbaum en la red social X el sábado por la noche, junto a una foto de su toma de posesión el pasado martes.

Martínez, con la salud muy debilitada, apenas pudo pasar la banda de manos del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador a las de Sheinbaum.

El momento de la ceremonia de la toma de poder de Claudia Sheinbaum, cuando el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, pasa la banda presidencial a Ifigenia Martínez para que se la entregue a la nueva presidenta. Imagen Eduardo Verdugo/AP



"Entregar la banda presidencial a la primera presidenta es uno de los mayores honores de mi vida", publicó Martínez en su cuenta de X el viernes. "La llegada a la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres que, con valentía, hemos desafiado los límites de nuestros tiempos", agregó.

La nueva presidenta de México, de 62 años, definió a Martínez como una "mujer consecuente y de convicciones".

Quién fue Ifigenia Martínez, presidenta de la Cámara de Diputados de México

Nacida el 16 de junio de 1930, Martínez, conocida como la 'maestra', fue una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la década de 1980. Pero tiempo después, cuando el PRD se alió con el PAN, se distanció del partido que fundó.

Fue una persona cercana a Andrés Manuel López Obrador, de quien fue asesora y un gran referente. Respaldó su tercera candidatura presidencial y el día en que AMLO rindió protesta constitucional como el primer mandatario de un partido de izquierda, entró del brazo de Martínez.

AMLO saluda con un beso en la frente a Ifigenia Martínez, poco antes de entregarle la banda presidencial para pasársela a Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México. Imagen Eduardo Verdugo/AP



"Ifigenia Martínez fue la primera mexicana en graduarse de una maestría y un doctorado en economía de Harvard", según el sitio de noticias El Financiero.

Participó en el movimiento estudiantil de 1968, cuya sangrienta represión fue condenada por Sheinbaum al día siguiente de su toma de posesión.

En las elecciones de 2024 fue designada presidenta de la Cámara de Diputados y su última función en el cargo fue la de entregar la banda presidencial a Sheinbaum, cumpliendo el viejo sueño de ver a una mujer ocupar el cargo.

