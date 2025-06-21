Al menos 8 muertos tras caída de un globo aerostático que se prendió fuego en Brasil

Video Un globo aerostático se incendia en el aire y cae: mueren ocho personas

Ocho personas murieron este sábado por el incendio y la caída de un globo aerostático en el sur de Brasil, informó el gobernador del estado de Santa Catarina, donde ocurrió el accidente.

"Actualización del accidente: 21 personas a bordo del globo: 8 fallecidos y 13 supervivientes. Seguimos monitoreando la situación", comunicó el gobernador Jorginho Mello en su cuenta de la red social X.

Videos tomados por ciudadanos y reproducidos por la TV brasileña mostraron el momento en que el aerostático se prendió fuego en el aire, sobre la localidad costera de Praia Grande.

El cesto de transporte en el que viajaban las personas a bordo del globo se desprendió y cayó incendiado desde varios metros de altura.

Los 13 rescatados fueron derivados a hospitales cercanos, según el Cuerpo de Bomberos de Santa Catarina.

El hospital Nuestra Señora de Fátima informó en una nota que, de cinco pacientes que recibió, dos ya recibieron el alta y otros tres siguen internados "estables y con heridas leves".

Las causas del accidente aún están bajo investigación. En los videos puede verse que las condiciones climáticas eran buenas. Praia Grande es un destino famoso para la práctica de aerostación en Brasil.

Sobrevoar, la compañía responsable del globo multicolor, afirmó haber cumplido con todas las regulaciones y no tener un historial de accidentes antes del sábado.

“A pesar de todas las precauciones necesarias y los esfuerzos de nuestro piloto —quien cuenta con amplia experiencia y siguió todos los procedimientos recomendados para intentar salvar a todas las personas a bordo del globo—, sufrimos el dolor causado por esta tragedia”, declaró en un comunicado.

Este es el segundo accidente fatal con un globo en el país sudamericano en pocos días, menos de una semana después de que una mujer muriera durante un paseo en el estado de Sao Paulo (sudeste).

En un comunicado, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ofreció apoyo a los sobrevivientes.

"Quiero expresar mi solidaridad a las familias de las víctimas", manifestó el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una nota oficial, y dijo que su gobierno está "a disposición" para ayudar en la atención a los sobrevivientes.

Un soplete en el cesto pudo haber ocasionado el incendio, según versiones preliminaries

El piloto sobrevivió y relató a las autoridades que el fuego se habría iniciado por "un soplete" que estaba dentro del cesto, según dijo a la prensa el policía Tiago Luiz Lemos, responsable de la comisaría de Praia Grande.

"Él no supo decir si el soplete quedó encendido o si hubo una llama espontánea", detalló Lemos. Esa herramienta suele utilizarse para el encendido de los globos aerostáticos.

Cuando se desató el fuego, el piloto hizo una maniobra para descender y permitir que los pasajeros saltaran del cesto, según los bomberos.

Pero ocho de ellos no lograron salir. Con menos peso y fuego en su base, el globo volvió a elevarse y luego cedió.

Cuatro personas murieron carbonizadas y cuatro por arrojarse desde las alturas, detalló a la prensa el teniente coronel Zevir Cipriano Junior, del Cuerpo de Bomberos.



Con información de The Associated Press y AFP.

