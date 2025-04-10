Tragedia en discoteca Jet Set: se eleva a 221 el número de muertos y se desvanece la esperanza de hallar sobrevivientes

Video Se eleva a 113 el número de muertos tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set

El saldo de fallecidos en el derrumbe de la discoteca Jet Set de Santo Domingo fue elevado este jueves a 221, mientras los rescatistas se concentran en encontrar los últimos cadáveres en la zona de la tragedia donde descartaron la posibilidad de hallar sobrevivientes.

Las autoridades descartaron la posibilidad de hallar más personas con vida, al tiempo que los familiares se aglomeraban en la morgue para buscar información. Un listado con nombres de víctimas fue colocado sobre la lona de una tienda de campaña aledaña a donde trasladan los cuerpos.

"Sentimos pesar por esta tragedia que embarga al pueblo dominicano", dijo a la prensa el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, jefe de las operaciones, quien reportó además que 189 personas fueron "rescatadas con vida".

El gobierno informó que abrirá una investigación de lo sucedido tan pronto terminen las labores de búsqueda entre los escombros de la discoteca Jet Set, que se derrumbó el martes 8 de abril en pleno concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, también fallecido.

Los médicos advirtieron que algunos de las dos docenas de pacientes que seguían hospitalizados aún no estaban fuera de peligro, especialmente los ocho en estado crítico.

El ministro de Salud, el doctor Víctor Atallah, afirmó que si el traumatismo es demasiado grande, no quedaba mucho tiempo para salvar a los pacientes en esa condición. Él y otros médicos indicaron que las lesiones incluían fracturas de cráneo, fémur y pelvis causadas por la caída de losas de cemento sobre los asistentes al concierto.

Autoridades trabajan en fase de recuperación para hallar cadáveres

El gobierno anunció el miércoles por la noche que se estaba pasando a una fase de recuperación centrada en hallar cadáveres, pero Méndez señaló que los equipos en el lugar todavía estaban buscando víctimas y posibles sobrevivientes, aunque no se ha encontrado a nadie con vida desde el martes por la tarde.

“No vamos a abandonar a nadie. Nuestro trabajo continuará”, afirmó.

Desde el aire puede apreciarse la estructura con el enorme agujero que dejó el techo colapsado.

Más de 300 socorristas han trabajado entre los escombros de ladrillos, láminas de zinc y barras de acero de la discoteca. Una grúa de construcción apoyaba la retirada de bloques, también se usaron martillos hidráulicos.

Las autoridades adelantaron que agotadas "todas las posibilidades razonables de encontrar más sobrevivientes" la operación se centrará ahora en la recuperación de cadáveres. Dos perros ayudan a detectar restos humanos entre las ruinas.

El legendario club estaba lleno de músicos, atletas profesionales y funcionarios del gobierno cuando comenzó a caer polvo del techo y en las bebidas de la gente en la madrugada del martes. Minutos después, el techo se derrumbó.

Entre las víctimas están el icono del merengue Rubby Pérez, quien había estado cantando antes del colapso; los exjugadores de MLB Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera, y Nelsy Cruz, gobernadora de la provincia nororiental de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, siete veces All-Star de las mayores.

También falleció un funcionario retirado de Naciones Unidas; el saxofonista Luis Solís, que estaba tocando en el escenario en el momento del derrumbe; el diseñador de moda asentado en Nueva York Martín Polanco, el hijo y la nuera del ministro de Obras Públicas; el hermano del viceministro del Ministerio de la Juventud, y tres empleados del Grupo Popular, una empresa de servicios financieros, incluido el presidente del Banco AFP Popular y su esposa.

Equipos de rescate evacuan un cuerpo de la discoteca Jet Set tras el derrumbe de su techo en Santo Domingo el 8 de abril de 2025. Imagen FRANCESCO SPOTORNO/AFP via Getty Images

Randolfo Rijo Gómez, director del teléfono de emergencias 911, dijo que recibió más de 100 llamadas, varias de ellas de personas sepultadas bajo los escombros. La policía llegó al lugar en 90 segundos y minutos después lo hicieron las unidades de primera intervención, explicó. En menos de media hora, se movilizaron 25 soldados, siete brigadas de bomberos y 77 ambulancias, apuntó.

La causa del colapso no estuvo clara de inmediato y tampoco se sabía cuándo fue la última vez que se inspeccionó el edificio del Jet Set.

El club emitió un comunicado en el que señaló que estaba cooperando con las autoridades. Una portavoz de la familia propietaria del club dijo a The Associated Press que transmitió preguntas sobre posibles inspecciones.

Por su parte, un vocero del Ministerio de Obras Públicas remitió las preguntas a la oficina del alcalde. Un portavoz de la oficina del regidor no respondió a una solicitud de comentarios.

Con información de AP y AFP.



