Fracking, pobreza y empleos: afirmaciones engañosas de Kamala Harris en su primera entrevista como candidata

Harris se centró en destacar sus logros como vicepresidenta y los del gobierno de Biden en general.

En una entrevista televisiva con la cadena CNN, que duró 27 minutos, la candidata presidencial Kamala Harris hizo una presentación de sus propuestas y aseguró que no ha cambiado de valores en temas como el medio ambiente o la migración.

Pese a que se cuidó mucho e hizo principalmente afirmaciones ciertas sobre el trabajo que ha hecho como vicepresidenta, o los alcances de su dupla con el presidente Joe Biden, en elDetector chequeamos cuatro aseveraciones que resultaron engañosas o a las que falta contexto.

Aquí las presentamos:

Harris sobre el éxito de Bidenomics: “Lo que hicimos en el primer año de estar en el cargo para extender el crédito fiscal por hijo, de modo que redujimos la pobreza infantil en Estados Unidos en más del 50%”. ENGAÑOSO.

La afirmación de Harris es engañosa. La vicepresidenta se refirió a una mejora de crédito tributario por hijo que se incluía en el Plan de Rescate Estadounidense que el presidente Joe Biden firmó en 2021, pero esta fue temporal y no redujo la pobreza infantil en un porcentaje mayor al 50%.

La iniciativa federal aumentó el crédito fiscal por hijos de 2,000 a hasta 3,600 dólares para las familias elegibles. La ley también permitió que muchos más padres de bajos ingresos pudieran solicitar el crédito y distribuyó la mitad del crédito de manera mensual.

Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos , esta medida permitió que la pobreza infantil se redujera en un 46% en 2021 y pasó del 9,7% en 2020 al 5,2% el año siguiente. Esa disminución es la tasa de pobreza infantil más baja registrada.

Sin embargo, en 2022, año más reciente del que hay datos públicos disponibles, la tasa de pobreza infantil se disparó al 12,4%. De acuerdo con la Oficina del Censo estadounidense, el aumento se debió al “fin de los pagos de estímulo y los créditos fiscales vigentes durante la pandemia de covid-19”.

Harris está proponiendo restaurar el crédito de 3,600 dólares y crear uno nuevo de 6,000 para recién nacidos.

“Lo que ya hemos hecho creando más de 300.000 nuevos empleos en energías limpias”. FALTA CONTEXTO.

La cifra a la que se refirió la vicepresidenta proviene de un reporte divulgado por la organización Climate Power el 20 de junio de 2024 titulado “El auge de la energía limpia supera los 300,000 empleos”, pero Harris no mencionó que el documento incluye puestos de trabajo que las empresas han prometido crear, pero que no necesariamente se han concretado. Por esto, le falta contexto.

“Este informe analiza los anuncios públicos del sector privado desde la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación (plan de energía limpia) para demostrar la amplitud y la escala del auge económico de la energía limpia que se está produciendo en todo el país. Hace un seguimiento de los anuncios públicos del sector privado entre el 16 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2024”, se lee en la sección de metodología del análisis de Climate Power incluida en las páginas seis y siete.

Según el reporte, los empleos prometidos por las empresas al anunciar públicamente 585 proyectos de energía limpia después de la aprobación de la ley ascienden a 312,900, pero no se especifica cuántos de estos ya se crearon o cuántos son temporales o definitivos. Lo que dice es que “las empresas han anunciado o impulsado proyectos que representan más de 312.900 nuevos puestos de trabajo en energía limpia para electricistas, mecánicos, trabajadores de la construcción, técnicos, personal de apoyo y muchos otros”.

Es un hecho que la energía limpia ha creado nuevos empleos, de acuerdo con el Informe de Empleo en Energía de Estados Unidos 2024 del Departamento de Energía. Sin embargo, la cifra de más de 300,000 no queda directamente respaldada con los datos oficiales.

“El empleo en energía limpia aumentó en 142,000 puestos, representando más de la mitad (56%) de los nuevos empleos en el sector energético y creciendo a una tasa (4.2%) que es el doble de la del resto del sector energético y de la economía estadounidense en general (2.0%). Casi el 5% de todos los nuevos empleos creados en la economía de EEUU en 2023 fueron en energía limpia, y esta ahora representa el 42% de todos los empleos en el sector energético”, detalla el documento en la página seis.

“Creamos más de 800,000 empleos manufactureros”. FALTA CONTEXTO.

La diferencia entre los 12,953,000 trabajadores del sector manufacturero contabilizados a julio de 2024, últimos datos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), y los 12,217,000 que había en febrero de 2021, primer mes completo del gobierno de Biden y Harris, es de 736,000 empleados, cifra cercana a los 800,000 mencionados por la candidata.

Sin embargo, falta contexto a la afirmación porque, como en el caso de la creación de empleos en general, que ya hemos verificado en elDetector , omite que muchos de esos puestos de trabajo son consecuencia de la recuperación de la actividad industrial y, con ella, de los empleos destruidos por la pandemia de covid-19.

Entre febrero y abril de 2020, con el país ordenando cierres y cuarentenas , se perdieron 1,361,000 trabajos en el sector, hasta quedar en un total de 11,419,000. Sin embargo, en ese mes de febrero trabajaban en el sector 12,780,000 personas, frente a las 12,953,000 de julio de 2024. Es decir, un aumento real de 173,000 trabajadores, si se deja de lado la caída generada por la pandemia.

“Dejé claro en el debate de 2020, que no prohibiría el fracking”. ENGAÑOSO.

Durante el único debate de candidatos a la vicepresidencia realizado previo a las elecciones de 2020, Harris no dejó del todo clara su posición respecto al fracking (una controvertida técnica de extracción de hidrocarburos) sino que repitió la posición que defendía entonces el candidato a presidente Joe Biden, por lo que esta afirmación resulta engañosa.

Según la transcripción del debate del 7 de octubre de 2020, Harris habló de esa técnica de extracción en dos oportunidades y en ambas para decir prácticamente lo mismo: “Joe Biden no acabará con el fracking. Él ha sido muy claro al respecto”; “Joe Biden no prohibirá el fracking. Esto es un hecho”.

En ningún momento Harris se refirió a su posición personal respecto al fracking, un aspecto por el que fue atacada durante ese debate de 2020 por su contrincante republicano, Mike Pence, ya que pocos meses antes –cuando ella buscaba la nominación presidencial demócrata y aún no se había unido a la campaña de Biden como candidata a la vicepresidencia– había asegurado que “no había dudas de que estaba a favor de prohibir el fracking”.

Precisamente por haber sostenido esa postura fue que Harris fue consultada en la entrevista del jueves 29 de agosto de 2024 sobre si aún tenía intenciones de prohibir el fracking, a lo que respondió engañosamente diciendo que ya había dejado su posición clara en 2020. Sin embargo, también es cierto que en esta oportunidad reforzó su respuesta diciendo que no lo había prohibido como vicepresidenta y que tampoco lo haría como presidenta, y añadió que sus “valores” respecto a las energías limpias no han cambiado, pero que considera que hay formas de llegar a las metas sin prohibir el fracking.

