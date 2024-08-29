"Mis valores no han cambiado": Kamala Harris defiende sus giros de postura sobre migración o medio ambiente en su primera entrevista como candidata

Video Kamala Harris continúa sin dar entrevistas: ¿a qué se debe su silencio con la prensa? Lo analizamos

Negando que sus valores fundamentales hayan cambiado y tratando de aclarar su postura sobre algunas de las cuestiones más polémicas: así se presentó este jueves Kamala Harris en su esperada primera entrevista como candidata presidencial, a la que acudió acompañada de su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz, quien sin embargo apenas intervino.

Fue el jueves en CNN. El hecho de que no se hubiera sentado para una entrevista en profundidad con un medio generalista cuando ya habían pasado cinco semanas desde que Joe Biden renunció a la reelección y respaldó la candidatura de Harris le había acarreado duras críticas de los republicanos, que la acusaban de no querer someterse al escrutinio de la prensa.

Tras hacer énfasis en la importancia de la economía durante la primera parte de su entrevista (en la que aseguró que bajar los precios de los bienes básicos y de las viviendas será una de sus prioridades si llega a la Casa Blanca), Harris negó ser una "veleta", tal y como la ha acusado su rival Donald Trump en varias ocasiones.

"Creo que el aspecto más importante y más significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado", declaró en referencia a temas como cambio climático y migración.

La esperada entrevista de CNN se grabó apenas unas horas antes en un restaurante local de Savannah, Georgia, donde los demócratas están realizando campaña por tratarse de uno de los estados clave que podría definir los resultados electorales.

El estado péndulo votó durante décadas por los candidatos republicanos hasta que Biden se impuso en este estado sureño por un escaso margen en 2020.

¿Qué dijo Harris sobre migración y sus cambios de postura al respecto?

La convicción sobre la necesidad de "garantizar la seguridad de la frontera" es algo que "no ha cambiado", afirmó Harris en la entrevista, en la que se le preguntó el motivo por el que ella y el gobierno de Biden defendían ahora una política más restrictiva en materia migratoria.

De hecho, fue cuestionada sobre su aparente cambio de postura respecto a quienes cruzan ilegalmente la frontera sur del país, después de que anteriormente declarara que la inmigración ilegal debería ser descriminalizada.

"Tenemos leyes que se deben cumplir y esas personas que cruzan la frontera de manera ilegal deben afrontar consecuencias", se limitó a decir.

La vicepresidenta defendió su trabajo cuando Biden le pidió que se encargara de atender las "causas profundas" de la inmigración desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica.

También se centró en criticar la oposición republicana que impidió la aprobación en el Senado del proyecto bipartidista de ley migratoria que habría endurecido las políticas al respecto y destinado más fondos para reforzar la seguridad en la frontera con México, pese a que ya había sido acordado previamente tras meses de negociación entre ambos partidos.

"Trump se enteró que (el proyecto) iba a contribuir a asegurar nuestra frontera, y como pensó que no le iba a ayudar de manera política, él le dijo a sus compañeros en el Congreso que no lo apoyaran", lamentó Harris, destacando que su aprobación habría supuesto ampliar el número de agentes en la frontera y ayudar a aumentar las incautaciones de fentanilo.

Por ello, Harris no dudó que volverá a apoyar el plan migratorio. "No solo impulsaría nuevamente esa ley, la firmaría si llegara a mi escritorio", afirmó.

El 'fracking' y su postura medioambiental: otro criticado cambio de opinión de Harris

Otra crítica por parte de los republicanos en los últimos tiempos es el hecho de que la demócrata haya cambiado de posición sobre la fractura hidráulica o 'fracking', un método de extracción de hidrocarburos del subsuelo criticado por los defensores del medio ambiente.

Hace cinco años, Harris se pronunció en público a favor de prohibir el fracking en todo el país. Sin embargo, cuando se convirtió en compañera de fórmula de Biden, suavizó su postura y aseguró que no lo vetaría.

Una vez en su actual cargo, incluso emitió un voto decisivo para expandir contratos de esta técnica que es de suma importancia para estados clave en las próximas elecciones como Pensilvania.

"En 2020 dije claro lo que pensaba, y en 2024 mantengo mi palabra y la mantendré", afirmó rotunda. "Lo que he visto es que podemos crecer y tener encomia limpia, incluyendo el fracking", dijo cuando fue preguntada de nuevo por el motivo de este cambio de opinión.

"Siempre he creído (...) que la crisis climática es real, que es un asunto urgente (...). Hemos fijado metas para EEUU y, por extensión, para el mundo, en torno a cuándo debemos cumplir con ciertas normas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Ese valor no ha cambiado”, argumentó.

Harris también restó importancia a los cuestionamientos de Trump sobre su identidad racial después de que el expresidente dijera que repentinamente "se volvió negra", sugiriendo falsamente que la vicepresidenta no había hablado nunca de sus antepasados negros hasta que lo vio políticamente conveniente para tratar de conseguir votos de la población afroestadounidense.

Harris, hija de padre jamaicano y madre india, respondió que era "la misma vieja estrategia". "Siguiente pregunta", le pidió a la entrevistadora.

Harris habló del momento en que Biden le comunicó que se retiraba de la campaña electoral

Harris también contó cómo fue el momento en que Biden la llamó por teléfono para anunciarle que se retiraría de la campaña electoral.

"Le pregunté si estaba seguro. Me dijo que sí... y así fue como me enteré", recordó la vicepresidenta aparente emocionada mientras miraba hacia abajo.

"Él tenía claro que me iba a apoyar", dijo Harris, aunque no aclaró si ya le confirmó en esa misma llamada que la respaldaría como su sustituta como candidata presidencial. "Yo no pensé primero en mi, en lo primero que pensé fue en él".

Harris fue también preguntada sobre si se arrepentía de haber defendido a capa y espada las facultades físicas y mentales de Biden y asegurar que podría cumplir otros cuatro años como presidente.

La vicepresidenta señaló que no se arrepentía "en absoluto" y alabó enormemente la figura del actual presidente, asegurando que trabajar junto a él ha sido uno de los mayores honores de su carrera.

"Tiene la inteligencia, el compromiso, el criterio y la disposición que creo que el pueblo estadounidense merece en su presidente. En cambio, el expresidente no tiene nada de eso", dijo, a la vez que definió a Biden como alguien "inteligente y leal" y como una persona "nada egoísta que pone primero al pueblo de EEUU".

Harris reitera que apoyará “el derecho de Israel a defenderse”, aunque cuestiona que “demasiados palestinos inocentes han muerto”

En uno de los temas más difíciles para su candidatura, su apoyo a Israel y la guerra en Gaza, la vicepresidenta indicó que su “compromiso con la defensa de Israel y su capacidad para defenderse” es “inequívoco e inquebrantable”, y aseguró que “eso no va a cambiar”.

Sin embargo, matizó con una velada crítica a Israel por la cantidad de palestinos que han muerto durante la guerra iniciada tras el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre.

Harris lamentó que “demasiados palestinos inocentes han sido asesinados” y que se debe "llegar a un acuerdo”.“Esta guerra debe terminar y debemos llegar a un acuerdo que tenga que ver con la liberación de los rehenes”, indicó.

La guerra, que ha dejado más de 37,000 muertos, ha generado una multitud de protestas en todo EEUU, principalmente en universidades, y es el tema de política exterior más delicado al que se enfrentará la próxima persona al frente de la Casa Blanca.

Harris se reunió a finales de julio con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tras lo que aseguró que no se podía ser indiferente ante la situación en Gaza.

“No podemos mirar hacia otro lado ante estas tragedias. No podemos permitirnos volvernos insensibles ante el sufrimiento. Y no me quedaré callada”, dijo.

Harris anuncia que contará con un republicano en su gobierno si llega a la Casa Blanca

Harris también anunció que prevé nombrar a un republicano en su gobierno si gana las elecciones presidenciales de noviembre.

"Creo que sería beneficioso para los estadounidenses tener a un republicano como miembro de mi gabinete", afirmó, aunque aclaró rápidamente que aún no decidió quién sería esa persona porque aún falta tiempo para los comicios y porque no pretende "empezar la casa por el tejado" con esa afirmación.

"Pero creo que lo haría. Creo que es realmente importante. He pasado mi carrera invitando a la diversidad de opiniones. Creo que es importante que cuando se toman algunas de las decisiones más importantes haya personas en la mesa que tengan diferentes puntos de vista y diferentes experiencias", añadió.

Durante la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago la semana pasada, Harris invitó a varios republicanos a asistir al evento que podrían estar en su lista de candidatos. Muchos de ellos se mostraron arrepentidos de haber apoyado en el pasado al expresidente Trump.

El expresidente demócrata Barack Obama estableció un precedente al llegar a la Casa Blanca y mantener en el cargo de secretario de Defensa durante dos años a Robert Gates, quien había trabajado en el gobierno saliente del republicano George W. Bush.

Con su decisión de responder por fin a las preguntas de la prensa en una entrevista, Harris espera afianzar su buen impulso tomado tras su nominación como candidata y la convención del partido, donde quedó patente el renovado optimismo de los demócratas.

Según una encuesta reciente de Gallup, en torno a ocho de cada diez demócratas dicen ahora estar más entusiasmados que de costumbre por votar, en comparación con el 55% registrado en marzo.

Aunque los apoyos de ambos candidatos siguen siendo muy similares y reñidos, Harris está ligeramente en cabeza en las intenciones de voto desde hace semanas. Según la media de encuestas elaborada por la web FiveThirtyEight, actualmente adelanta a Trump por 3.4 puntos, hasta un porcentaje del 47.1%.

