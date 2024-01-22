Es falso que estas imágenes sean de un accidente aéreo que “acaba de ocurrir”: son fotos de choques ferroviarios

En <b>elDetector</b> ya hemos verificado desinformaciones sobre supuestos accidentes aéreos.

Es falso que “acaba de ocurrir un terrible accidente aéreo” del que nadie sobrevivió, como asegura una publicación en Facebook . Las imágenes incluidas en el post son de dos accidentes ferroviarios distintos, ambos en Texas, en 2016 y en 2021.

“Luto nacional. Acaba de ocurrir un terrible accidente aéreo de un avión de pasajeros… No hubo sobrevivientes. Un conductor grabo [sic] el video desde su auto mira el video tocando las letras azules y quedaras [sic] sorprendido”, dice el texto acompañado de las supuestas fotos.

Al clicar en las “letras azules” no aparece ninguna información del accidente, sino que redirige a una web con consejos. No es la primera vez que en elDetector verificamos una desinformación de este estilo, conocida como clickbait (ciberanzuelo), que en este caso utiliza una supuesta desgracia para conseguir clics y, por tanto, lectores.

Tres imágenes están incluidas en la publicación. En la primera, en la parte superior de la composición, se observan varios coches, incluido uno de policía y una ambulancia, parados a los lados de una carretera. Un oficial de policía aparece en la parte derecha de la foto. Al fondo hay un gran incendio del que se desprende humo negro. En la fotografía de abajo a la izquierda vemos lo que podría ser un vagón de tren y un amasijo de hierros que salen de él; y en la de abajo a la derecha, un auto de policía y un gran camión justo delante de un gran incendio.

Accidentes de tren en Texas

Conclusión

Es falso que “acaba de ocurrir” un “terrible accidente aéreo” sin supervivientes, como dice la publicación analizada que incluye tres fotos. Las instantáneas son de dos accidentes ferroviarios ocurridos en Texas, como revela una búsqueda inversa de imágenes en Google y Yandex. La fotografía principal se tomó en Cameron en 2016, tras el choque entre un tren con combustible y un camión; y las dos de abajo en Panhandle, en 2021, tras colisionar dos trenes. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

