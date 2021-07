¿La inyección cubana Abdala contra el covid-19 ya es una vacuna y se comprobó que es segura?

Abdala, de Cuba, es un candidato vacunal contra el covid-19 que no ha sido autorizado como vacuna para su uso de emergencia por la agencia reguladora de Cuba, el CECMED. Por eso no hay todavía evidencias de que este candidato vacunal sea seguro, y, además, las fases del desarrollo clínico de este prototipo de vacuna no están completas, ni sus resultados publicados por Cuba para revisión de la comunidad científica internacional; esto también hace falta para la autorización y para que sea considerada una vacuna confiable. Abdala no está reconocida por la OMS porque no ha cumplido con estos pasos y este organismo tampoco ha dicho si la validará para que forme parte del mecanismo Covax.