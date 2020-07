Una lista de espera, la última esperanza de indocumentados que no alcanzaron ayuda por coronavirus en California

“Me puse a llorar porque al principio pensé que no era cierto, pero sí se pudo”, cuenta Olga Jímenez, una de las beneficiadas del apoyo económico. “Para mi punto de vista fue grandioso porque tanto que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, y luego que no nos ayudaran”, expresó.

Diana Otero, directora de operaciones de Caridades Católicas, señala que, pese a que han comenzado a procesar las 30,000 solicitudes, existe una lista de espera a la que las personas se pueden apuntar en caso de que algunos inmigrantes no califiquen y se liberen algunas tarjetas prepagadas.

“Algunas veces las personas aplicaron más de una vez o no tienen cómo comprobar algunos requisitos de elegibilidad, así que, si estas aplicaciones no se pueden aprobar, queremos estar seguros de que tenemos aplicaciones adicionales (a las) que vamos a entregar este dinero”, dijo Otero en entrevista con Noticias Univision 14.

La principal tarea, menciona Otero, es repartir la totalidad de los recursos, pero aclara que desde que contestan los teléfonos son directos y buscan no darle falsas esperanzas a una comunidad que desde que comenzó la pandemia de covid-19 ha estado entre las más afectadas .

“Todas las llamadas que estamos recibiendo están siendo puestas en una lista de espera porque ya logramos completar todos los números que teníamos destinados para el Área de la Bahía (…=) Hemos sido muy claros con las personas que estamos poniendo en esa lista y algunas personas han dicho no, no me interesa. Muchas otras lo quieren hacer, así que continuamos con el proceso de llenar el formulario con ellos”, indica la representante de Caridades Católicas.