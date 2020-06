No tenía para comer debido al coronavirus y así reaccionó la comunidad cuando se enteró de su situación

“Mi esposa cuando miró al señor que pasó en la televisión, ella buscó el número con ustedes y ya me dijo ‘vamos a ayudar a esta persona’. Y sí, porque uno también sabe lo que siente uno cuando no tiene un trabajo estable”, comenta Alonso Reyes, uno de los buenos samaritanos de la ciudad de San José que fue a dejarle una surtida despensa a Don José Melchor.

“Pues antes sí me daban ganas de llorar porque no tenía esperanzas de recibir ayudas de ningún lado, pero ya ahorita, gracias a Dios y a ustedes, estoy recibiendo mis ayuditas”, cuenta ante nuestras cámaras.

La tecnología, uno de los retos para buscar ayuda

“Sí pienso hacerlo (buscar ayuda). Lo único que como no se leer, no me se meter por internet, pues se me dificulta”, explica Don José.