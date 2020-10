El senador Mike Lee de Utah dice en un tweet que “el objetivo no es la democracia”

Horas después del cierre del debate vicepresidencial en la Universidad de Utah en Salt Lake City, Mike Lee uno de los dos senadores republicanos por el estado anfitrión, dijo en un tweet que “el objetivo no es la democracia” .

“El objetivo no es la democracia; la libertad, paz y prosperidad lo son. Queremos que florezca la condición humana. La democracia de rango puede frustrar eso.”

Durante el transcurso del debate, Lee quien está confinado en cuarentena desde el pasado viernes, y no pudo asistir al evento, había estado compartiendo sus opiniones sobre lo que se discutía a través de una copiosa tormenta de tweets . Algunas veces expresando su frustración con la moderadora Susan Page, con la candidata Kamala Harris, y con ideas expresadas durante el evento, mientras que en otras compartió opiniones de trasfondo ideológico. En uno de esos tweets Lee dijo: “No somos una democracia” .

El pasado 26 de septiembre Lee, Trump, y la primera dama, habían participado en un evento en la Casa Blanca en ocasión de la nominación de la juez Amy Coney Barrett para ocupar el puesto de la fallecida magistrada Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Estados Unidos. En ese evento no se requirió ni el uso de máscaras faciales ni el distanciamiento social. Otros asistentes al mismo evento, como el asesor presidencial Stephen Miller, el ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, y la ex asesora presidencial Kellyanne Conway, han anunciado resultados positivos en pruebas de Coronavirus.