Video muestra cuando partidario de Trump agrede a gritos y tosidos a grupo que lo opone

En la literatura publicada en GoFundMe, Brissette alega ser la verdadera víctima. “El sábado 10/10/20 fui atacado por manifestantes de BLM en Kanab, Utah” relata Brissette.” Ahora tengo problemas legales relacionados con esto. ¿Qué pasó? Estaba bombeando gasolina y tenía mi bandera Trump en mi camión. Otro tipo al azar descargó carbón de su camioneta en algunas personas BLM / Biden que estaban en la esquina. Todos a mi alrededor se reían. Dos de los manifestantes me arrojaron piedras. Fui a confrontarlos y me atacaron verbalmente. Entonces, sin tocar a nadie, llamé al BLM en este punto, alguien comenzó a grabarlo. Durante mi perorata, dos mujeres me golpearon. Y ahora me están encargando de iniciarlo. Necesito ayuda para limpiar mi nombre contra estos manifestantes que provocan enfrentamientos raciales".