Candidato al congreso por Utah colaboró con presunto fraude para pagar por muro fronterizo

Según un reporte de la organización informativa Media Matters for America, el candidato republicano por el cuarto distrito congresional de Utah, el ex jugador de la NFA Burgess Owens, ayudó en el esfuerzo de recolección de fondos para la construcción del muro fronterizo prometido por el presidente Donald Trump, llevado adelante por el grupo We Build the Wall, la misma organización acusada la semana pasada por el Departamento de Justicia de haber defraudado a sus donantes,

Owens, quien es un comentarista conocido y habitual a favor de posiciones conservadoras en los medios de comunicación, apareció en un evento estilo maratón de recaudación de fondos para la construcción del muro fronterizo de We Build the Wall, llamado “Wall-A-Thon”, el 26 de junio de 2019. Allí Owens avaló el esfuerzo frente a una cámara mientras aparecían textos pidiendo donaciones en la parte inferior de la pantalla. Al momento de su aparición en el evento de We Build the Wall, Owens aún no había ganado la nominación del partído Republicano por el cuarto distrito congresional de Utah.





El Departamento de Justicia hizo pública una acusación formal en la que se levantaron cargos contra el ex director ejecutivo de la campaña de Trump en 2016, Stephen Bannon, el veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Brian Kolfage, y los empresarios Andrew Badolato y Timothy Shea, por presuntamente haber defraudado a los donantes de We Build the Wall. Bannon fue arrestado el jueves pasado en un yate en la costa de Connecticut, y fue puesto en libertad después de haber sido impuesto de sus cargos y de dar una fianza por 5 millones de dólares. Bannon se declaró inocente de los cargos impuestos.

Al momento de la acusación, We Build the Wall había recaudado cerca de 25 millones de dólares de cientos de miles de donantes pequeños, quienes habían donado pequeñas cantidades a la organización desde diciembre de 2018 para la financiación privada del muro fronterizo. La participación de personalidades como Owens, que son familiares y respetadas por la base conservadora, fue fundamental para el éxito del esfuerzo de recaudación de fondos.

Durante su participación en el evento Wall-A-Thon de We Build the Wall, Owens conversó con la comentarista conservadora DeAnna Lorraine, una ex candidata al congreso por California y partidaria de la teoría conspirativa QAnon, y con Edwards Woodson, quien es una personalidad de radio también de tendencia conservadora. En un boletín del 30 de mayo pasado, el FBI calificó a las terorías conspirativas como QAnon, como un factor que podría causar episodios de terrorismo doméstico.

Owens dijo: “ Me encanta lo que están haciendo, el hecho de que estén apareciendo frente a la gente diciéndoles que esto es lo que estamos haciendo. Así que cuenten conmigo en la causa. Cuenten conmigo y háganme saber todo lo que pueda hacer para ayudarlos. Yo los aplaudo a lo grande".

Owens se enfrentará a en las elecciones del próximo 3 de noviembre a Ben McAdams del partido Demócrata, quien actualmente representa el cuarto distrito congresional de Utah que abarca en un 85% al condado de Salt Lake, i ncluyendo partes de Salt Lake City, así como también partes de los condados de Juab, Sanpete, y Utah. McAdams es el único demócrata que representa a Utah en la cámara de representantes del congreso de Estados Unidos.