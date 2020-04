Una economía abierta: la apuesta de Tom Steyer al frente del equipo de recuperación de California

Para el magnate y excandidato demócrata Tom Steyer , una economía abierta es la ruta para seguir por el coronavirus, aunque el destino al que se llegará no será el lugar de partida.

“Creo que lo que COVID-19 ha hecho es exponer muchas de las debilidades en nuestra sociedad. Expone las debilidades y acelera las tendencias, por lo que no creo que haya ninguna posibilidad de que pasemos de una situación X a un gran desastre económico y de salud y luego volvamos a donde comenzamos.

“Vamos a ir a un nuevo lugar, y creo que es realmente importante que ese nuevo lugar sea justo, sostenible y con visión de futuro. Esta crisis va a remodelar la sociedad estadounidense, y creo que tenemos que asegurarnos de que la reformamos de una manera que abarque esas tres cosas. Definitivamente estoy muy interesado en trabajar en eso”, declaró en una entrevista para el sitio The Politic .

“El gobierno federal proporcionará la mayor parte del dinero, pero en términos del liderazgo político y la previsión y la confianza que se construye con las personas, en términos de establecer lo que es seguro y práctico, eso hasta ahora no ha venido de Washington DC y no me sorprendería si eso continúa así”, dijo Steyer.