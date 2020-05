Corte Suprema de California rechaza el intento de bloquear los $75 millones para indocumentados

Esta fue el segundo rechazo esta semana a las demandas contra un plan del gobernador Gavin Newsom de entregar cheques de asistencia a 150 mil adultos sin papeles que no califican para programas de asistencia de los gobiernos locales o federales, según la Prensa Asociada.

La máxima tribunal del estado negó la petición sometida por el grupo Center for for American Liberty. El grupo había presentado la demanda el 24 de abril bajo el argumento de que la Constitución estatal no permite que el gobierno entregue dinero a organizaciones que están fuera del control exclusivo del estado.