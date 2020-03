Estudiantes reciben desayuno y almuerzo en estas escuelas del norte de California

La mayoría de los programas que ofrecen comida durante estos días, típicamente un almuerzo y un desayuno para el próximo día, de lunes a viernes, piden que los niños estén presentes en el vehículo al momento de recibir su platillo, y que la comida no se consuma en el sitio.

Center Joint Unified entrega comida en las siguientes escuelas entre las 11:00 a.m. y 12:30 p.m.:

Elk Grove Unified entrega comida en las siguientes escuelas entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m.:

Galt Joint Union entrega un almuerzo y un desayuno a cada niño en el área de camiones de las siguientes escuelas entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m.:

Natomas Unified entrega un almuerzo y un desayuno a cada niño en las siguientes escuelas entre las 11:30 a.m. y 12:30 p.m.:

Sacramento City Unified entrega un almuerzo y un desayuno a cualquier niño que se presenta en las siguientes escuelas entre las 11:00 a.m. y 12:30 p.m.:

San Juan Unified entrega un almuerzo y un desayuno en las siguientes escuelas entre las 11:30 a.m. y 12:30 p.m.: CARMICHAEL

Twin Rivers Unified entrega comida comida a cada niño en las siguientes escuelas de martes a viernes entre las 11:30 a.m. y 12:30 p.m.:

Auburn Union entrega un almuerzo y un desayuno a cada niño en las siguientes escuelas entre las 11:00 a.m. y 1:00 p.m.:

Dry Creek Joint Elementary entrega el 16 y 17 de marzo un desayuno entre 7:30 a.m. y 8:30 a.m., y un almuerzo entre las 11:30 a.m. y 1:00 p.m.: