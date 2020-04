Coronavirus: parejas que declaran impuestos conjunto y donde un miembro es indocumentado no recibirán el estímulo económico

En una entrevista con Univision, la agente de IRS Irma Treviño dijo que estarán exentas del alivio las parejas que declararon sus impuestos conjunto y donde un miembro no tiene un número de seguro social o utiliza un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

"Desafortunadamente, las parejas mixtas, en donde un miembro declara impuestos con número de seguro social, y el otro con un número ITIN o ningún número, no califican para el beneficio de impacto económico", dijo Treviño.



Ella también afirmó que los hijos ciudadanos de padres indocumentados no pueden reclamar el dinero, ya que el estímulo económico es solo para los adultos que declaran impuestos, y no para los dependientes de ellos. "El pago llega al titular (head of household, en inglés), a la primera persona o el matrimonio que aparece en la declaración", dijo Treviño.