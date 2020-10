Elector: ¿tiene un plan de votación? Cómo, cuándo y dónde ejercer su derecho

Esta es la primera elección general de Pensilvania que opera bajo una ley que amplió drásticamente el voto por correo más allá de la opción habitual de voto en ausencia. También hay varios problemas de votación que aún no se han resuelto por completo en la legislatura estatal y en varios tribunales.

Haz un plan de votación

¿Cuándo vas a votar? Si planifica votar en persona el día de las elecciones, las urnas estarán abiertas el 3 de noviembre de 7 a.m. a 8 p.m. Si desea votar anticipadamente en persona en la oficina electoral de su condado, puede solicitar, votar y devolver su boleta por correo en una sola visita, siempre que lo haga antes de las 5 p.m. el 27 de octubre.

Voto anticipado y voto delegado

Si un votante solicita una boleta por correo pero no la devuelve y ya no tiene la boleta por correo ni los sobres, puede votar con una boleta provisional en las urnas el día de las elecciones. La junta electoral de su condado luego verificará que no votaron por correo antes de contar su boleta provisional.