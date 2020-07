Ricardo Benítez, el candidato que demandó a Newsom por la ayuda económica a indocumentados, rompe su silencio

Contra Newsom

“El tema mío es que estaba metiéndose en mis intereses, porque ese es mi interés, yo no puedo llegar con usted, sacarle la cartera, tomar 50 dólares y dárselos a alguien sin que yo haya platicado con usted o con su esposa o con sus hijos de que yo voy a agarrar de su bolsa ese dinero. Entonces, esos son mis intereses, no importa si era para indocumentados o no”, declaró Benítez.

Agradece a México

“Gracias a Dios yo llegué aquí indocumentado, es cierto, y me he abierto camino. Nunca he buscado los beneficios del gobierno porque yo llegué a trabajar, no llegué a tomar ventaja de los beneficios que había en este país”, dijo.