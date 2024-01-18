Yailin reacciona a nuevo arresto de Tekashi por supuesta violencia contra ella y su madre

Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Yailin La Más Viral habría reaccionado tras el nuevo arresto de Tekashi 6ix9ine en República Dominicana en donde es acusado de "violencia de género" en contra de la cantante y su madre, Wanda Díaz.

La detención se suscitó a horas de la tarde de este miércoles 17 de enero, según confirmó Despierta América este jueves 18.

El arresto obedeció a una denuncia interpuesta por la madre de la dominicana, quien narró supuestos hechos de violencia física por parte del cantante de origen mexicano en contra de ella y su hija.

¿Qué dijo Yailin ante arresto de Tekashi?

De acuerdo con Indira Navarro, la corresponsal del matutino de Univision en República Dominicana, "Tekashi fue detenido cuando se presentó a la Procuraduría General de la República acompañado de Yailin La Más Viral después de que supieran que las autoridades le daban seguimiento para determinar su paradero".

"Ellos se presentaron a las autoridades para dar su versión de los hechos", se explicó.

Aparentemente ellos tenían planeado salir de ese país este jueves, "pero al parecer fueron alertados de que existía un impedimento de salida", se mencionó en el show desde el centro de detención en donde Tekashi pasó la noche.

En la orden de arresto se alega que el cantante supuestamente habría intentado "ahorcar" y "lanzar de un segundo piso" a Yailin en un apartamento de Punta Cana.

Alegadamente, la madre de la intérprete trató de intervenir, pero el rapero la habría "empujado" y "tirado" al piso: "Los de seguridad no hicieron nada", relató Wanda Díaz en 'Alofoke radio show' la noche del miércoles 17.

Sin embargo, Yailin habría contradecido a su madre, quien al parecer presentó la denuncia el pasado 28 de diciembre.

Indira Navarro, la reportera de Despierta América, citó al abogado de Tekashi, Félix Portes, quien dio la versión de la artista dominicana.

" Tanto Yailin como el rapero negaron que hubiese maltrato entre ambos, pero de lo que sí es cierto es que se le acusa de violencia de género a Tekashi y por eso está detenido", detalló la periodista.

Insistió en que ante las autoridades la presunta violencia de Daniel Hernández, nombre real del cantante, fue contra Yailin y su madre.

Tekashi ya había sido arrestado en República Dominicana

Es la segunda detención de Tekashi en Dominicana en los últimos tres meses. En octubre pasado fue detenido por una golpiza contra dos productores de Yailin. A raíz de eso, circularon versiones de que presuntamente también la violentaba.

La convulsa relación que ambos iniciaron hace casi un año ocurrió luego de la separación entre Yailin y Anuel AA, con quien comparte una hija, Cattleya.