Yailin la Mas Viral

Emiten orden de arresto internacional en contra de Tekashi tras acusaciones de abuso de Yailin

Un tribunal dominicano declaró en rebeldía al rapero por no comparecer ante las autoridades a pesar de haber sido citado por la denuncia presentada en su contra por supuesta violencia de género.

Univision y EFE picture
Por:Univision y EFE
Video Yailin demanda a 6ix9ine: sus razones y la millonaria suma que está pidiendo

Este miércoles 25 de septiembre un tribunal dominicano emitió una orden de arresto internacional en contra de Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine.

A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República Dominicana reveló que la orden fue presentada por la jueza Rosalmy Guerrero, quien declaró en rebeldía a Tekashi 6ix9ine por no comparecer ante las autoridades a pesar de haber sido citado debidamente a la audiencia en su contra, luego de que fuera denunciado por violencia de género por Wanda Díaz, mamá de Yailin La Más Viral.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el imputado es señalado de generar violencia verbal, física y psicológica contra Jorgina Guillermo Díaz.

Esta información fue confirmada por Waldo Paulino, abogado del rapero, quien explicó a los medios que el tribunal ordenó la captura del cantante con la colaboración de la Interpol, según reporta América Tevé.

La demanda de Yailin La Más Viral en contra de su expareja Tekashi

La orden de arresto internacional en contra de Tekashi 6ix9ine aparece días después de que Yailin La Más Viral denunciara al rapero por supuesto abuso y fraude en una corte de Miami el 19 de septiembre.

Según reportes de la periodista Lourdes Stephen, la rapera acusó a su expareja de presunto abuso físico y psicológico, así como por fraude y explotación, delitos que habría sufrido en el transcurso de más de un año de relación con el músico.

De acuerdo con el Diario de Nueva York, esta demanda también incluiría la filtración de videos íntimos de la intérprete en redes, por lo que Yailin estaría buscando una compensación por el daño físico, emocional y financiero que 6ix9ine le habría causado.

