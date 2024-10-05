Yailin se somete a tratamiento estético para cambiar el color de sus ojos: esto habría pagado

Video Yailin cambia para siempre el color de sus ojos: presume nueva mirada “de gato” tras cirugía

Yailin La Más Viral siempre ha sido abierta sobre las cirugías y tratamientos estéticos que se ha practicado. Ahora sorprendió al someterse a uno que transformó radicalmente su apariencia.

La cantante dominicana se cambió permanentemente el color de sus ojos en una clínica al sur de la Florida.

PUBLICIDAD

Ahora la artista de 22 años tiene el iris de un tono llamado 'Miami gray'.

De acuerdo con información de Primer Impacto, show que la acompañó durante el proceso, "la cirugía tuvo una duración de aproximadamente una hora y un costo de 12 mil dólares".

Yailin La Más Viral, el antes y el después del cambio de color de ojos. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

¿Por qué Yailin se cambió el color de sus ojos?

Minutos antes de ser sometida al procedimiento, la ex de Tekashi confesó por qué decidió cambiarse el tono de sus ojos.

"Voy a cambiar mi color de ojos, los tengo muy lindos, pero el otro día me puse unos ojos grises y, como esta vaina me los quiero hacer", dijo en un video compartido en la cuenta oficial de la clínica en Instagram.

Después de salir del quirófano, Yailin se mostró muy emocionada y dio sus primeras impresiones al verse en el espejo.

" Tengo los ojos como un vampiro, hermosa. Sí me gustan", dijo visiblemente feliz.

La tarde de este 5 de octubre, la cantante dominicana reapareció en redes para dar detalles de su salud.

"Vine aquí (clínica) a quitarme el protector de los ojos que me pusieron y miren qué lindos, no son azules, son como gris y miren, en menos de 24 horas yo estoy hermosa. La loba", dijo en el video.

Además de su color de ojos, en septiembre Yailin también se dejó ver con un nuevo look al aparecer con el cabello rosado, cambio por el que la compararon con Karol G.