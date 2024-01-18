Tekashi habría intentado "ahorcar" y "lanzar de un segundo piso" a Yailin: nuevos detalles del arresto

Video Tekashi amaneció tras las rejas: la mamá de Yailin fue quien lo denunció

Se han dado a conocer más detalles del nuevo arresto de Tekashi 6ix9ine en República Dominicana en donde ahora es acusado por presunta violencia física y psicológica contra Yailin La Más Viral y su madre, Wanda Díaz.

La detención del rapero de origen mexicano fue dada a conocer este miércoles 17 de enero por el portal dominicano De Último Minuto.

Más tarde, fue confirmada por la agencia de noticias EFE la cual detalló que el cantante fue "conducido al Palacio de Justicia del sector capitalino de Ciudad Nueva", según "una fuente cercana a los abogados de la artista dominicana".

La mañana de este jueves 18, Despierta América reportó en vivo desde Dominicana y mostró imágenes de la celda en donde se aseguró que Tekashi pasó la noche: "Para el día de hoy ellos (Tekashi y Yailin) tenían previsto salir de viaje, pero al parecer fueron alertados de que existía un impedimento de salida".

Detalles de la orden de arresto

De Último Minuto dio a conocer a horas de la noche de este miércoles 17 nuevos datos sobre lo que aparentemente contiene la orden de arresto contra Tekashi y que fue emitida "por la jueza Kenya Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional".

El citado documento acusa que el cantante "ha agredido físicamente a la víctima en varias localidades, tales como en Punta Cana".

Supuestamente, " él intentó ahorcarla, intentó lanzarla de un segundo piso, le escupió la cara, le dijo que sin él ella no era nadie".

La denuncia que derivó en la detención de Tekashi habría sido interpuesta por Wanda Díaz, madre de Yailin. Según el medio dominicano, la mujer es quien habría hecho las acusaciones.

"La seguridad de él estaba en el lugar y no hicieron nada", se cita en el alegado documento.

"Cuando la denunciante le reclamó, el investigado la empujó y le dijo que no se metiera, amenazándola con que hasta ella iba a llevar (refiriendo golpes)", se asegura, en referencia a la intervención que habría tenido la madre de la cantante.

Horas antes de esta nueva información, Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, reportó en su show 'Alofoke radio show' que la denuncia contra Tekashi está a cargo de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo y fue puesta desde el pasado 28 de diciembre.

"Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde ella alega que Tekashi la golpeaba, entonces ahora toca que inicien las investigaciones de que la justicia determine qué sucederá con este caso", señaló el locutor.

Wanda Díaz estuvo al aire en la emisión e insistió haber sido supuestamente agredida por la pareja de su hija.

"Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso, los de seguridad no hicieron nada", relató.

Segundo arresto de Tekashi en Dominicana

La detención de Tekashi en República Dominicana este miércoles 17 de enero es la segunda en los últimos tres meses.

El pasado 15 de octubre fue detenido tras ser acusado de propinar una golpiza a dos productores de Yailin La Más Viral.

El 24 de octubre, un tribunal dominicano de la ciudad de La Vega dispuso una orden de presentación cada 30 días ante la Fiscalía en contra de Daniel Hernández, nombre real del artista, y una garantía económica de unos 8,500 dólares.

En esa ocasión, surgieron versiones de que no solo había agredido a los productores, sino que supuestamente también ejercía violencia física contra Yailin, quien luego salió a negarlo.

Luego, en diciembre pasado, los dos cantantes se acusaron mutuamente de agresiones físicas cuando salieron videos en las redes sociales sobre las presuntas agresiones.

Yailin fue arrestada en Miami el pasado 14 de diciembre por alegada violencia contra el rapero. Fue puesta en libertad tras el pago de una fianza.

Tekashi tiene un historial delictivo en EEUU. El 18 de noviembre de 2018 fue arrestado en Nueva York, al enfrentar cargos por delitos vinculados con el crimen organizado y armas de fuego.

Durante 13 meses vivió su proceso tras las rejas y el 18 de diciembre de 2019 fue sentenciado a dos años de prisión y 5 más de libertad en probatoria.

Yailin fue esposa del rapero puertorriqueño Anuel AA, con quien procreó una niña, Cattleya. Tras su separación ocurrida hace casi un año, ella lo acusó de supuestamente golpearla mientras estuvieron juntos.