Hijas de famosas que viven rodeadas de lujos: sus mamás les dan una glamurosa vida

Video Los lujos de la hija de Marlene Favela: ya tiene coche

Aunque hay hijos de famosos que tienen vidas modestas , hay otros que viven los más grandes lujos, y estas pequeñas son algunas de ellas.

Bella, la hija de Marlene Favela

PUBLICIDAD



La pequeña Bella, hija de Marleve Favela y el empresario George Seely, ya tiene 5 años y es una de las niñas más amadas y consentidas del mundo del espectáculo.

A pesar de que sus padres se divorciaron en 2020 y ella vive solo con su madre, Marlene Favela se ha encargado de darle una vida llena de lujos.

Basta con decir que Bella tiene su propia marca que lleva su nombre, Bella’s Store, la cual está enfocada a la venta de vestidos, bolsas y muñecas.

En su cuenta personal de Instagram, la cual es manejada por su mamá, Bella luce siempre diferentes y elegantes ‘outfits’ y deja ver su gusto por la moda.

Además, presume los “regalitos” que le da su mami, como viajes, juguetes, y las diferentes actividades que hace en su vida cotidiana, como montar a caballo, ir a museos y celebrar en grande sus cumpleaños.

Imagen Instagram

Alaïa, la hija de Adamari López



Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa ya tiene 9 años y comparte a través de su cuenta de Instagram, monitoreada por sus padres, los lujos que ellos le dan.

Para empezar, Alaïa ha viajado por diversas partes del mundo, como Noruega, Puerto Rico, Panamá, España y más. Por lo general viaja de la mano de su mamá, pero también hace algún que otro viaje con su papá.

Sus padres le han dado un sinfín de elegantes regalos, y uno de los más extravagantes fue una casa de muñecas de dos pisos con aire acondicionado, sistema eléctrico y un sistema de seguridad,

Los hobbies de Alaïa además son muy exclusivos. Ella ha ido a clases de artes arciales, de equitación, gimnasia, fútbol, y además juega golf con su papá.

Alaïa Costa-López y Adamari López Imagen @alaia en Instagram

Cattleya, la hija de Yailin

A pesar de los escándalos de la relación de Yailin y Anuel , nada ha impedido que la pequeña Cattleya esté creciendo rodeada de lujos.

PUBLICIDAD

A poco de cumplir dos años, Cattleya tiene una habitación enorme para ella solita, y un armario repleto de ropa y zapatos de las marcas más exclusivas.

En noviembre de 2023 llamó la atención de que Yailin se dejó ver paseando a su pequeña en una carriola Dior que tiene un costo de un costo aproximado de 5 mil dólares.

Para el primer cumpleaños de Cattleya Yailin no escatimó en gastos y le hizo una extravagante fiesta a su pequeña. Fue en una lujosa mansión en la Romana, República Dominicana, y fue transmitida por Telemundo.

La lujosa vida de Cattleya la hija de Yailin la más viral Imagen Instagram Yailin / Instagram Cattleya

Inti, la hija de Cazzu



A pesar de los escándalos que rodean el triángulo amoroso de Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal, la pequeña Inti está creciendo con mucho glamur.

Cazzu ha dejado ver que viste a su bebé con lujosos accesorios y ropa de diseñadores exclusivos. Además de tener la costosa carriola de cinco mil dólares Dior para Inti, en una ocasión dejó ver a su bebé con un elegante abrigo Lous Vuitton que tiene un costo aproximado de 1500 dólares.

Además, para su cumpleaños número uno Inti tuvo una gran fiesta que tuvo todo tipo de amenidades. Hubo albercas, inflables, dulces, kermés, souvenirs personalizados, rueda de la fortuna y más.

Cabe recordar que, de acuerdo con Forbes, la fortuna de Christian Nodal es de más de 120 millones de dólares. Por otra parte, la de Cazzu es de casi 3 millones de dólares. Es decir, es casi evidente que a Inti nunca le faltarán lujos de más.