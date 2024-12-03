Yailin la Mas Viral

Yailin La Más Viral se somete a otra cirugía estética para verse "más natural"

La cantante dominicana volvió a recurrir al cirujano plástico para hacerse un nuevo 'arreglito' y explicó por qué tomó la decisión.

Ashbya Meré.
Yailin La Más Viral está convaleciente tras haber salido nuevamente de quirófano, la dominicana volvió a someterse a una cirugía estética, tema en el que es muy abierta y no tiene reparo en contar los 'arreglitos' que se hace.

La ex de Tekashi 6ix9ine compartió ahora qué parte de su cuerpo cambió.

¿Qué se hizo Yailin?

La cantante, de 22 años, explicó el 2 de diciembre que quería verse "más natural".

"Para las que me preguntan por qué me operé otra vez, estoy superflaca y los implantes que tenía ya no eran los adecuados para mi cuerpo, y por eso me los cambié más pequeños y más natural".

Yailin también dejó ver que tenía tres días en recuperación, pues apareció con una faja postoperatoria.

Yailin La Más Viral se redujo los implantes mamarios.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Las cirugías y procedimientos estéticos de Yailin

Yailin La Más Viral ha sido bastante abierta sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de sus 22 años.

El más reciente fue el cambio de sus implantes mamarios, pero a principios de octubre cambió el color de sus ojos de marrones a grises mediante un procedimiento de queratopigmentación en una clínica en Florida.

En mayo de 2022, antes de su boda con Anuel AA, la dominicana se realizó una lipoescultura.

Yailin La Más Viral antes y después de sus cirugías estéticas.
Imagen Yailin La Más Viral/Instagram


También se ha sometido a aumento de glúteos para lograr una figura más curvilínea.

Para tener unos labios más voluminosos, Yailin ha recurrido a inyecciones de relleno y ha realizado procedimientos para definir mejor sus pómulos, mentón y nariz.

Video Así se veía Yailin antes de las cirugías: cambió desde los dientes hasta las curvas
