Reportan que Tekashi fue arrestado en República Dominicana por agredir a la mamá de Yailin

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, reportó la tarde de este 17 de enero que Tekashi 6ix9ine había sido arrestado por la querella que interpuso Wanda Díaz, madre de Yailin, por presunta agresión.

De acuerdo con la información que dio el locutor dominicano en su programa Alofoke Radio Show, la denuncia está a cargo de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo y "se le conocerán la medida de coerción este jueves o viernes", informó.

"Hay una querella que le colocó la madre de Yailin cuando ella estaba en Miami. La señora Wanda fue a la Procuraduría General de la República y le colocó una querella en donde ella alega que Tekashi la golpeaba, entonces ahora toca que inicien las investigaciones de que la justicia determine qué sucederá con este caso", señaló Santiago Matías.

Madre de Yailin confirma querella en contra de Tekashi

Durante la transmisión del show, Matías se comunicó con Wanda Díaz, quien dijo desconocer que el rapero había sido arrestado.

Además, narró el episodio de violencia que vivió a manos de Tekashi, pues la habría agredido por defender a Yailin.

"Una vez ellos estaban discutiendo, él me empujó porque me metí porque golpeó a mi hija y me tiró en el piso, los de seguridad no hicieron nada", relató. "Yo le dije que no golpeara a mi hija y él siguió, yo me metí y me dio durísimo también a mí", dijo la abuela de Cattleya.

Santiago Matías cuestionó a Wanda si "mantendrá su posición ante la justicia", por lo que doña Wanda contestó contundente: "Cien por ciento".