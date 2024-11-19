¿Yailin La Más Viral mintió? Juan Luis Guerra desmiente haberle regalado tenis de edición limitada

Video Este es el exclusivo accesorio que pone la credibilidad de Yailin en juego: ¿regalo o no de Juan Luis Guerra?

Yailin La Más Viral presumió los tenis que edición limitada que le habría mandado el cantante Juan Luis Guerra. Sin embargo, el periodista Tony Dandrades desmintió la situación.

Los tenis de Juan Luis Guerra

La tarde del 18 de noviembre la cantante dominicana subió una fotografía de los tenis 'Bachata Rosa' manufacturados por la marca Ewing Athletic que le habría regalado Juan Luis Guerra.

"Gracias maestro, mis respetos siempre", fue el mensaje de agradecimiento que añadió Yailin a la publicación, en donde también se aprecia la nota personalizada que recibió.

" Yailin, espero que te gusten los tenis, sigue siendo única, sigue rompiendo, sigue siendo la más viral. ¡Lo mejor está por venir! de RD pa'l mundo. Abrazo", se lee.

¿Yailin La Más Viral mintió?

El periodista Tony Dandrades informó en Despierta América que habló con la mánager de Juan Luis Guerra, Amarilys Germán, quien desmintió que el ganador de los Latin GRAMMY haya enviado los tenis y escrito la nota que recibió Yailin.

"Estos tenis los envía una marca que se llama Ewing Athletic que hace tenis con artistas y ellos fueron los que escribieron esta tarjeta con este mensaje y una firma que no es la firma de Juan Luis Guerra", explicó Dandrades sobre las declaraciones que dio la mánager del dominicano.

El periodista añadió que posiblemente Yailin creyó que el calzado se lo había regalado el icónico cantante, pues la carta era personalizada y se prestaba para una confusión.

Los tenis que recibió Yailin La Más Viral. Imagen Yailin La Más Viral/Instagram

Esto cuestan los tenis de Juan Luis Guerra

El cantante lanzó una línea de tenis inspirada en su icónico álbum 'Bachata Rosa'. Esta colaboración con la marca Ewing Athletics presenta dos modelos de tenis en colores negro y blanco, ambos con suelas rosadas transparentes y detalles florales que rinden homenaje a la portada del álbum disco.

Cada par de tenis incluye la firma de Juan Luis Guerra y viene en una caja de edición especial decorada con el mismo estampado floral que los zapatos. Además, contiene la partitura de 'Bachata Rosa'.

Los tenis están disponibles en la página web de Ewing Athletics y tienen un precio de 135 dólares.